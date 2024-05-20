Başiskele'de feci kaza! Tır ile otomobil çarpıştı: 6 yaralı

Alınan bilgiye göre Başiskele Kullar Alsancak Caddesi üzerinden İzmit yönüne seyir halinde olan otomobil, cadde üzerinde 'U' dönüşü yapan tıra çarptı. Çarpmanın şiddetiyle tırın kupası koparak yola savrulurken otomobilin içindeki 5 kişi ve tır şoförü yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından 6 yaralı hastaneye kaldırıldı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.