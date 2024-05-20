Ekmeğe 2 lira, bir paket galetaya ise 10 lira zam

Ancak, ekmek dışında satışı yapılan poğaçadan böreğe, galetadan açmaya kadar pek çok ürüne yapılan zamların oranı ise hep gölgede kalmıştır. Son düzenlemeyle 210 gramı 8 liradan satılan ekmek 6 Mayıs tarihinden itibaren 200 gramı 10 liradan satılıyor. Ekmek zammıyla birlikle diğer unlu mamullerin de fiyatlarında artış yapıldı. Ancak, bu artışın oranı ne hikmetse hiç ekmeğinki gibi olmadı.

Örneğin, İzmit merkezde yer alan bir fırında daha önce paketi- ki içinde taş çatlasa 12 adet olan- 25 liradan satılan galetanın fiyatı bir anda 35 liraya çıkmış. Neredeyse tanesi 3 liraya geliyor..

Artışın sebebi sorulduğunda cevap hazır:

-Ekmeğe zam geldi ya..

İyi de kardeşim ekmek vatandaşın temel gıda maddesi. Gelen zam ise 2 lira.

Galetanın paketine gelen zam ise 10 lira. Yani bir ekmek kadar..

Tabi denetim yok. Gramaj acaba standarda uygun mu onu da kontrol eden yok.

Fiş desen ha keza..

Yani izin özü..

İnsan biraz Allahtan korkar, kuldan utanır!