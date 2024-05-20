Bekirdere’nin ilk kadın muhtarı Hülya Aydın: Mahallemiz için kentsel dönüşüm şart

PROJELERİNİ SIRALADI

31 Mart tarihinde yapılan yerel seçimde İzmit Bekirdere Mahalle Muhtarlığı için Hülya Aydın, Adnan Birin, Cihat Önen, Sami Uytun ve Yılmaz Tayden yarıştı. 5 aday arasında tek kadın muhtar adayı olan Hülya Aydın en yakın rakibine yaklaşık 1000 oy fark atarak seçimi kazandı ve Bekirdere’nin ilk kadın muhtarı oldu. Aydın, 50 yıldır yaşadığı Bekirdere’ye hizmet etmek için çalışmaya hazır olduğunu ifade ederken mahallenin eksiklerini ve gerçekleştirmek istediği çalışmaları gazetemize anlattı.

MAHALLEYE KADIN ELİ DEĞECEK

Hülya Aydın gazetemize verdiği röportajda şunları söyledi:

“-Ben Bekirdere’de doğup büyüdüm. 50 yıldır burada yaşıyorum, halkla iç içeyim. Bekirdere’nin tarihinde ilk kadın muhtar adayı ve ilk kadın muhtarıyım. 8 yıldır verdiğim mücadelenin sonucuyla bu seçimde muhtar oldum. 2019 yılında da seçime girdim fakat kazanamadım. Aradan geçen 5 yılda hiç geri planda olmadım. İnsanlarla yardımlaşmayı ve sorun çözmeyi seviyorum. Seçimi 4 erkek karşısında farkla kazanmayı başardım. Bekirdere insanı da artık mahalleye bir kadın eli değmesinin kararını verdi. Başarımda iletişim ve tebessüm çok önemli. Seçmen, seçeceği kişileri görmek ve derdini anlatmak istiyor.

ÇÖP, TRAFİK VE PARK SORUNU

Bekirdere hizmet konsunda geri kalmış bir bölge. Kurumlar ve belediyelerle iletişimizi kuvvetli tutarak Bekirdere’ye hizmet etmek istiyoruz. Mahallemizin en büyük sorunu olan çöp sorununu aşamadık. Kadınların sosyal aktivite yerleri ve çocuk parklarımız yok. Mahallemizde otopark sorunu var. Tramvayın mahallemizden geçmesi esnafımızı mutlu etti fakat trafik anlamında sıkıntı yarattı. Bu sorunlara çözüm bulmaya çalışarak yaşanabilir Bekirdere’yi sağlayacağız. Bekirdere’de yaşlı kesim fazlalıkta. Bu vatandaşlarımızın bütçelerine uygun hizmet alabileceği yerler yapmak istiyoruz. Bunun için yer bulmamız halinde Emekli Evi’ni hayata geçirmeyi planlıyoruz.

ÖRF VE ADETLERİ AKTARMAK İSTİYORUZ

Bekirdere’nin nüfusu düzenli olarak düşüyor. Özellikle gençler çarpık kentleşme sebebiyle yaşam alanlarının düzgün olduğu başka bölgeleri tercih ediyor. Mahallemizin bu yıl itibariyle toplam nüfusu 8 bin civarında. Geriye dönük baktığımızda bu rakam 14 binlere çıkıyor. Bekirdere’nin kendine ait kültürü çok eskiye dayanıyor. Biz bu kültürün kaybolmasını istemiyoruz, tersine bu örf ve adetleri bizden sonra gelen nesillere aktarmak istiyoruz. Bunun için elimizden geleni yapmaya hazırız. Kadınlarımıza kültürel geziler için belediyelerden taleplerimiz olacak. Muhtarlığımızda kadınlarımız için bir spor salonu var. Kadınlarımızı sosyalleştirmek için elimizden geleni yapmaya hazırız.

TRAMVAYLA TRAFİK SORUNU ÇÖZÜLEBİLİR

Kocaeli Şehir Hastanesi Tramvayı’nın bölgemizden geçmesi mahallemize büyük bir katkı sağlayacaktır. Esnafımızın işlerinin canlanacağını düşünüyorum. Tramvay projesi hizmet alma noktasında bize bir öncülük yaptı. Tramvay ile Bekirdere’nin görsel anlamda da değişeceğine inanıyorum. Biz elimizden geleni yapmaya hazırız. Tramvayın, Bekirdere’nin trafik sorununu bir nebze de olsa çözeceğine inanıyorum.

BÜYÜKAKIN’DAN KENTSEL DÖNÜŞÜM TALEP ETTİM

Büyükşehir ve İzmit Belediyesi, seçilen kadın muhtarlar olarak bizleri davet ettiler. Büyükşehir Belediye Başkanımız Tahir Büyükakın kentsel yapılaşma konusunu dile getirdiğinde talep ettiğim ilk şey Bekirdere’nin kentsel dönüşümü oldu. Bekirdere’de bir dönüşüm olması gerekiyor çünkü burası yapılaşmanın çok eski olduğu bir bölge. Başaran Caddesi’nde yeni binalar görülebiliyor ama ulaşamadığımız noktalarda yaşam çok zor. Yeri geldiğinde itfaiye ve ambulans girebilecek sokaklarımız yok. Bekirdere’nin yaşanabilir bir mahalle olması için kentsel dönüşüm şart.

MAHALLEMİZİ VATANDAŞIMIZLA YÖNETECEĞİZ

Beş yıl boyunca mahallemizi vatandaşlarımız ile birlikte yöneteceğiz. Beraber yaşanabilir ve daha güzel Bekirdere oluşturalım. Mahallemiz adına yapılabilecek her türlü hizmeti ve yaşamı kolaylaştıracak ne varsa biz hepsini yapmaya hazırız. Hem İzmit hem Büyükşehir Belediyelerimiz, taleplerimizi geri çevirmeyecektir. Sorunları en aza indirmek için çalışacağız.”