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Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi yeniden açılıyor

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İzmit Alikahya’daki Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi, Şehir Hastanesi’nin hizmete açılmasıyla birlikte kapatılmıştı. Kapanan hastanenin boş kalan poliklinik bölümünde, 15 poliklinikten oluşacak yeni bir hastane hizmet verecek.

Muhammet Emin Can
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Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi yeniden açılıyor mask
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SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ BİRİMLERİ KULLANIYOR

Geçtiğimiz yıl nisan ayında hizmete açılan Kocaeli Şehir Hastanesi sonrası, Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin İzmit Alikahya’daki Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi hizmetine son vermişti. Doktorlarıyla, Şehir Hastanesi’nde hizmete başlayan hastanenin Alikahya’da yer alan eski binası İl Sağlık Müdürlüğü birimleri tarafından kullanılmaya başlandı. İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Laboratuvarı ile birlikte Çevre Sağlığı Laboratuvarı başta olmak üzere pek çok birimin hizmet verdiği hastane binasındaki poliklinikler bölümü ise boş kaldı.

POLİKLİNİKLER BÖLÜMÜNE 15 POLİKLİNİKLİ YENİ HASTANE

Poliklinikler bölümü boş kalan hastane binasının bu bölümüne tekrardan hastane açılması için karar alındı. Buna göre bölgeye 15 poliklinikten oluşan hastane açılacak, hastanenin doktorları şehir hastanesinde hizmet veren doktorlar olacak. En az 15 doktorun hizmet vereceği yeni hastane için boş poliklinikler alanında oda bölme işlemleri başta olmak üzere çeşitli çalışmalar devam ediyor. Yeni hastanedeki çalışmaların mayıs ayı sonuna kadar tamamlanması ve haziran ayı içerisinde açılması hedefleniyor. Semt polikliniği olacak hastanede Cildiye, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon, Nöroloji, Çocuk, Kadın gibi poliklinikler hizmet verecek. Ultrason, röntgen ve laboratuvar da hastane içerisinde yer alacak.

 

 

# Derince, Kocaeli, İzmit, yeni, hizmet

20 May 2024 - 23:12 Kocaeli- Gündem --- Okunma

Mahreç  Muhammet Emin Can

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