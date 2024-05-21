DTO-KTO işbirliğinde Kariyer Günleri etkinliği

İMEAK Deniz Ticaret Odası Kocaeli Şubesi, Körfez Ticaret Odası ve Kocaeli Üniversitesi Ali Rıza Veziroğlu Meslek Yüksekokulu işbirliğinde, ‘Fırsatlarla dolu bir gün: sektör ve üniversite kariyer buluşması’ 21 Mayıs Salı günü saat 12.00’de Ali Rıza Veziroğlu Meslek Yüksekokulu’nda başlayacak. 13.00-14.30 arasında gerçekleşecek panel sonrasında ikili görüşmeler yapılacak. İMEAK Deniz Ticaret Odası ve Körfez Ticaret Odası, üye firmalar ile iş yerinde meslek eğitimi (ime), staj ve istihdam arayışında olan öğrencileri buluşturarak öğrencilerin mezun olacakları programlara uygun sektör ve kuruluşları tanıtarak sektörel işgücü arayışına destek olunmak amaçlanıyor.