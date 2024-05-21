Özgür Kocaeli WhatsApp İhbar Hattı
WhatsApp İhbar 0 537 381 41 41
Özgür Kocaeli Facebook Sayfası Özgür Kocaeli Instagram Hesabı Özgür Kocaeli Twitter Hesabı Özgür Kocaeli YouTube Kanalı
Özgür Kocaeli - Türkiye'nin internetteki ilk yerel gazetesi
21 May 2024 - 00:22- Gündem G:

Büyükşehir’de 2023 bütçesinde gerçekleşme oranı yüzde 87,50

ABONE OL Google News Sayfamız

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin 2023 Yılı Kesin Hesap Bütçesi, bugün meclise geliyor. Büyükşehir’in 2023 yılında tahmini 23 milyarlık bütçesinin gerçekleşme oranı yüzde 87,50, bütçenin en büyük gerçekleşme kalemi ise yüzde 53,63 ile yatırım bütçesi oldu. Aynı zamanda faiz giderlerinin ise bütçenin sadece yüzde 0,53’ünü oluşturması olması dikkat çekti.

Süriye Çatak Tek
Süriye Çatak Tek Tüm Haberleri
Büyükşehir’de 2023 bütçesinde gerçekleşme oranı yüzde 87,50 mask
Büyütmek için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

İKİ ÖNEMLİ GÜNDEM

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi mayıs ayı meclis toplantısının ikinci birleşimi bugün Kocaeli Kongre Merkezi’nde yapılacak. Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’ın başkanlığında saat 15.00’te gerçekleştirilecek olan mecliste 2023 Yılı Kesin Hesap Cetveli görüşülecek. Aynı zamanda Kocaeli Üreten ve Yöneten Kadınlar Platformu tarafından Hatay’da yapılması planlanan 12 derslikli ilkokul binası için iki ayrı protokol yapılması için başkanlık makamına yetki verilecek.

BÜTÇENİN YÜZDE 53,63’Ü YATIRIMA

Büyükşehir meclisinde 2023 yılı tahmini gelir ve gider bütçesi 23 milyar lira olarak tahmin edildi. Tahmin edilen bütçede gelir 18 milyar 992 milyon 769 bin lira olarak gerçekleşti. Gelirin gerçekleşme oranı yüzde 86,33 oldu. Gider bütçesi ise 20 milyar 125 milyon 168 bin lira olarak gerçekleşti. Giderin gerçekleşme oranı ise yüzde 87,50 oldu. Bütçede sermaye giderleri yüzde 47,67, sermaye transferleri ise yüzde 5,95 ile toplam yatarım bütçesi yüzde 53,63 olarak gerçekleşti.

FAİZ GİDERİ BÜTÇENİN YÜZDE 0,53’Ü

Büyükşehir Belediyesi bütçe gerçekleşmelerine bakıldığında personel giderleri bütçenin yüzde 7,29’u, SGK primleri yüzde 0,76, mal ve hizmet alımı giderleri ise yüzde 29,87 oranında oldu. Büyükşehir belediyesinin 2022 yılında yüzde 8,19 olan faiz giderleri 2023 yılında yüzde 0,53’e düşmesi dikkat çekti. Faizin bütçe üzerindeki yükü yüzde 7,6 oranında azaldı. Belediye bütçesinde borca bakıldığında 2019 yılında 6 milyar 66 milyon olan borç, 2 milyar 123 milyon, 219 bin liraya düşürüldü. Büyükşehir’in SGK ve vergi dairesi borçları ise yok.

HATAY’A 12 DERSLİKLİ OKUL

Mecliste bugün Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’a iki protokol yapma yetkisi verilecek. Birincisi Hatay Milli Eğitim Müdürlüğü ile 12 derslikli okul yapımı, ikincisi ise Kocaeli Üreten ve Yöneten Kadınlar Platformu’nun okul yapımı için topladığı 3 milyon 600 bin lirayı şartlı bağış olarak Büyükşehir’e bağışlaması için yetki verilecek. Okulun büyük maliyeti Büyükşehir tarafından karşılanacak, 3 milyon 600 bin lira bağış ise okulun iç tefrişatı için katkı olarak alınacak.

# hizmet, Kocaeli, Büyükşehir

21 May 2024 - 00:22 Kocaeli- Gündem --- Okunma

Mahreç  Süriye Çatak Tek

Son bir ayda ozgurkocaeli.com.tr sitesinde 8.840.938 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

PERSONEL ARANIYOR

3 KUTU Dilovası’nda bulunan Demir Çelik fabrikasında taşeron firmada HURDA AYIKLAMA FİRMASINDA çalışmak üzere, *Okuma Yazma bilen *50 yaş Altı *Ü...

ÖN MUHASEBE ELEMANI ARANIYOR

4 S Bakım onarım servisine, ÖN MUHASEBE PERSONELİ alınacaktır. Adres: Fenni muayene istasyonu yanı Kartepe / Kocaeli. Tel: 0532 683 80 56

KAMYON VE TIR ŞOFÖRLERİ ARANIYOR

SAYLOG LOJİSTİK bünyesinde değerlendirilmek üzere, İzmit/Kocaeli/Kartepe/Gebze bölgesi oturumlu, deneyimli ve yetiştirilmek üzere KAMYON VE TIR ŞOF...

ÇAYCI, BULAŞIKÇI, IZGARACI ARANIYOR

Steak House restaurantımızda çalıştırılmak üzere, ÇAYCI, BULAŞIKÇI, IZGARACI alınacaktır. BAŞOL ET GIDA ÜRÜN.SAN.ve TİC.LTD.ŞTİ Tel: 0533 348 88 71

EVDEN EVE ASANSÖRLÜ NAKLİYAT

Şehir içi ve şehirler arası Derince merkez EMİRHAN NAKLİYAT Tel: 0532 552 94 77 0533 261 45 90

MENEMENCİ ALAATTİN'E PERSONEL ARANIYOR

Kuzey Marmara Otoyolu Sevindikli Otoyol Hizmet Tesisi’nde bulunan MENEMENCİ ALAATTİN’de görevlendirilmek üzere *BAY-BAYAN GARSON, *KASİYER, *KOMİ, *...

YETİŞTİRİLMEK ÜZERE BAY PERSONEL ARANIYOR

LUCEA AYDINLATMA Mağazamızda YETİŞTİRİLMEK ÜZERE BAY PERSONEL alınacaktır. *Köseköy, Uzunçiftlik,(Kartepe) ve civarında ikamet eden *Esnek çalışma s...

BEDEN İŞÇİSİ ARANIYOR

Kocaeli / Kartepe şubemizde çalıştırılmak üzere, YÜKLEME ve BOŞALTMA YAPABİLECEK, BEDEN İŞÇİSİ personel alınacaktır. Tel: 0534 274 06 48

OLUK TEMİZLİĞİ YAPILIR

Çatı tamiratı, Özellikler çatıların OLUK TEMİZLİĞİ YAPILIR Sinan Ünver Tel: 0535 346 87 29

* İlanlarınız hem gazete hem de internet sitemizde eş zamanlı yayınlanmaktadır.
* Gün sayısı artıkça indirimlerimiz mevcuttur.
* İlan metninize en uygun ebat için tarafınıza en kısa sürede geri dönüş sağlanacaktır.
* Seri İlanlarınız için (262) 331 11 11

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL