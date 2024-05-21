Büyükşehir’de 2023 bütçesinde gerçekleşme oranı yüzde 87,50

İKİ ÖNEMLİ GÜNDEM

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi mayıs ayı meclis toplantısının ikinci birleşimi bugün Kocaeli Kongre Merkezi’nde yapılacak. Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’ın başkanlığında saat 15.00’te gerçekleştirilecek olan mecliste 2023 Yılı Kesin Hesap Cetveli görüşülecek. Aynı zamanda Kocaeli Üreten ve Yöneten Kadınlar Platformu tarafından Hatay’da yapılması planlanan 12 derslikli ilkokul binası için iki ayrı protokol yapılması için başkanlık makamına yetki verilecek.

BÜTÇENİN YÜZDE 53,63’Ü YATIRIMA

Büyükşehir meclisinde 2023 yılı tahmini gelir ve gider bütçesi 23 milyar lira olarak tahmin edildi. Tahmin edilen bütçede gelir 18 milyar 992 milyon 769 bin lira olarak gerçekleşti. Gelirin gerçekleşme oranı yüzde 86,33 oldu. Gider bütçesi ise 20 milyar 125 milyon 168 bin lira olarak gerçekleşti. Giderin gerçekleşme oranı ise yüzde 87,50 oldu. Bütçede sermaye giderleri yüzde 47,67, sermaye transferleri ise yüzde 5,95 ile toplam yatarım bütçesi yüzde 53,63 olarak gerçekleşti.

FAİZ GİDERİ BÜTÇENİN YÜZDE 0,53’Ü

Büyükşehir Belediyesi bütçe gerçekleşmelerine bakıldığında personel giderleri bütçenin yüzde 7,29’u, SGK primleri yüzde 0,76, mal ve hizmet alımı giderleri ise yüzde 29,87 oranında oldu. Büyükşehir belediyesinin 2022 yılında yüzde 8,19 olan faiz giderleri 2023 yılında yüzde 0,53’e düşmesi dikkat çekti. Faizin bütçe üzerindeki yükü yüzde 7,6 oranında azaldı. Belediye bütçesinde borca bakıldığında 2019 yılında 6 milyar 66 milyon olan borç, 2 milyar 123 milyon, 219 bin liraya düşürüldü. Büyükşehir’in SGK ve vergi dairesi borçları ise yok.

HATAY’A 12 DERSLİKLİ OKUL

Mecliste bugün Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’a iki protokol yapma yetkisi verilecek. Birincisi Hatay Milli Eğitim Müdürlüğü ile 12 derslikli okul yapımı, ikincisi ise Kocaeli Üreten ve Yöneten Kadınlar Platformu’nun okul yapımı için topladığı 3 milyon 600 bin lirayı şartlı bağış olarak Büyükşehir’e bağışlaması için yetki verilecek. Okulun büyük maliyeti Büyükşehir tarafından karşılanacak, 3 milyon 600 bin lira bağış ise okulun iç tefrişatı için katkı olarak alınacak.