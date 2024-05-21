G.O.R.A geri dönüyor, Cem Yılmaz’dan açıklama

Yılmaz söz konusu haberi ‘daha fazla bekleyemem’ notuyla duyurdu. Yılmaz’ın paylaşımı şu şekilde:
“Üzgünüm,daha fazla bekleyemem. 20 yıl sonra gelen lezzet!”
Üzgünüm,daha fazla bekleyemem ?@netflixturkiye 20 yıl sonra gelen lezzet ! pic.twitter.com/f11NVLYcCC
— Cem Yılmaz (@CMYLMZ) May 20, 2024
Kaynak: Haber Merkezi
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.