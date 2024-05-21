Akça Cami Caddesi ikinci etabı tasarruf tedbirlerine takıldı

SEÇİM ÖNCESİ BİR BÖLÜMÜ YAPILDI

2024 Yerel Seçimleri sürecinde İzmit Belediyesi, Leyla Atakan Caddesi ile Alemdar Caddesi arasındaki Akça Cami Caddesi’nin yenileceğini açıklamıştı. Yapılan açıklama sonrası Akça Cami Caddesi’nin, Alemdar Caddesi ile Abdurrahman Yüksel Caddesi arasında kalan bölüm yenilendi. Kaldırımları, yolu, aydınlatma sistemleri ve su giderleriyle yenilenen caddenin bu bölümü yeni görünümüne kavuştu, caddenin geri kalan bölümlerinin de etap etap yenileneceği açıklandı.

GERİ KALAN BÖLÜM İÇİN ÇALIŞMA YOK

Seçim öncesi pek çok cadde ve sokağı yenileyen İzmit Belediyesi, Akça Cami Caddesi’nin geri kalan bölümünü yenilemedi. Seçimin üzerinden de yaklaşık 2 aylık süreç geçmesine rağmen caddenin geri kalan bölümünde yenileme çalışmalarının başlamaması, buna yönelik adım atılmamış olması dikkatleri çekti. Yaşanan durum üzerine edinilen bilgilere göre, İzmit Belediyesi’nin caddenin geri kalan bölümü için bir çalışması yok. Açıklanan kamuda tasarruf tedbirleri sebebiyle de çalışmanın başlaması zor görülüyor.