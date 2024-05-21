Altın fiyatları yeniden düşüyor

Gram altın bir önceki kapanışı 2 bin 510 liradan yaparken; 21 Mayıs Salı günü saat 07:16 itibarıyla 2 bin 499 TL'den işlem görüyor. Bir önceki kapanışı 4 bin 104 liradan tamamlayan çeyrek altın ise bugün 4 bin 87 TL'den alıcı buluyor.

GRAM ALTIN FİYATI

Alış: 2.499,34

Satış: 2.499,76

ALTIN/ONS FİYATI

Alış: 2.415,27

Satış: 2.415,67

ÇEYREK ALTIN FİYATI

Alış: 3.998,95

Satış: 4.087,10

CUMHURİYET ALTINI

Alış: 15.995,80

Satış: 16.298,42

YARIM ALTIN FİYATI

Alış: 7.972,90

Satış: 8.174,21