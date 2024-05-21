Çiler, SEDAŞ’ TBMM’ye taşıdı

SEDAŞ’I TBMM’YE TAŞIDI

CHP Kocaeli Milletvekili Nail Çiler, Kocaeli’nin birinci sorunu haline gelen elektrik kesintilerini meclise taşıdı. Çiler, hazırladığı soru önergesiyle kesintilerin yarattığı mağduriyeti Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar’a sordu. Kocaeli’nin önemli bir üretim merkezi olduğuna dikkat çeken Çiler, soru önergesinde şunları söyledi, “Kocaeli ili 14 sanayi bölgesi, serbest bölgeleri, teknoparkları, AR-GE merkezleri ile ülkemizin dış ticaretinin yüzde 17,6’sının yapıldığı bir sanayi merkezidir.”

KOCAELİ ÖNEMLİ BİR ÜRETİM MERKEZİ

Üretimin yüksek olduğu yerlerde enerji arzının önemini vurgulayan Çiler, sözlerini şöyle sürdürdü, “Sanayi üretiminin son derece yüksek olduğu doğrudan ve dolaylı olarak enerji tüketiminin yoğun olduğu bir kentte enerji ihtiyacı kesintiye uğramaksızın devam etmesi elzemdir. Fakat Kocaeli ilinde sıkılıkla yaşanan elektrik kesintileri sanayi üretimini ve sosyal yaşamı olumsuz etkilemektedir.”

KOCAELİ BÖLGESİNDE CİDDİ ARIZALAR OLUŞUYOR

Önergesinde bölgede meydana gelen arızları vurgulayan Çiler, “Kocaeli bölgesinde son 5 yılda, yıllara göre geçici arızaların oranı nedir? Arızaların kalıcı olarak önlenmesi için hangi çalışmalar yapılmaktadır?” diye sordu. Çiler önergesinde yer verdiği bir diğer soruda ise “ Türkiye’de sanayinin elektrik tüketiminde 2. sırasında yer alan Kocaeli ilindeki kullanıcıların maruz kaldıkları kesinti süresine göre; Kocaeli, Türkiye’nin en çok kesinti süresine uğrayan 8. ilidir. Bu konuda ülke ekonomimizin can damarı olan sanayiciyi ve oralardaki istihdamı oluşturan vatandaşlarımızı korumak için hangi çalışmalar yapılmaktadır?” diyerek arızların giderilmesi için yapılan yatırımları sordu.

SEDAŞ ALT YAPIYA YATIRIM YAPMIYOR

Çiler, SEDAŞ’ın bölgenin elektrik altyapısına yeteri kadar yatırım yapmadığının altını çizerek, “Yatırımlarda 21 şirket içerisinde; 2018 yılında 13. sırada, 2019 yılında 19. sırada, 2020 yılında 14. sırada, 2021 yılında 21. sırada, 2022 yılında 11. sırada yer almıştır. Özelleştirmeler sırasında Türkiye’nin en değerli 6. elektrik dağıtım şirketi olması rağmen neden yatırımlar aynı seviyede yapılmamaktadır?” sorunu yöneltti. 2024 yılı için yapılması planlanan yatırımlara da soru önergesinde yer veren Çiler, “2024 yılında Kocaeli ili için planlanan yatırımlar nelerdir? Yatırım tutarı ne kadardır? Bu yatırımların gerçekleşme oranı nedir?” ifadelerini kullandı.

Kaynak: Haber Merkezi