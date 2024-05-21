Özgür Kocaeli WhatsApp İhbar Hattı
WhatsApp İhbar 0 537 381 41 41
Özgür Kocaeli Facebook Sayfası Özgür Kocaeli Instagram Hesabı Özgür Kocaeli Twitter Hesabı Özgür Kocaeli YouTube Kanalı
Özgür Kocaeli - Türkiye'nin internetteki ilk yerel gazetesi
21 May 2024 - 09:50- Gündem G:

Çiler, SEDAŞ’ TBMM’ye taşıdı

ABONE OL Google News Sayfamız

CHP Kocaeli Milletvekili Nail Çiler, Kocaeli’nin birinci sorunu haline gelen elektrik kesintilerini meclise taşıdı. Çiler, hazırladığı soru önergesiyle kesintilerin yarattığı mağduriyeti Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar’a sordu.

Çiler, SEDAŞ’ TBMM’ye taşıdı mask
Büyütmek için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

SEDAŞ’I TBMM’YE TAŞIDI

CHP Kocaeli Milletvekili Nail Çiler, Kocaeli’nin birinci sorunu haline gelen elektrik kesintilerini meclise taşıdı. Çiler, hazırladığı soru önergesiyle kesintilerin yarattığı mağduriyeti Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar’a sordu. Kocaeli’nin önemli bir üretim merkezi olduğuna dikkat çeken Çiler, soru önergesinde şunları söyledi, “Kocaeli ili 14 sanayi bölgesi, serbest bölgeleri, teknoparkları, AR-GE merkezleri ile ülkemizin dış ticaretinin yüzde 17,6’sının yapıldığı bir sanayi merkezidir.”

KOCAELİ ÖNEMLİ BİR ÜRETİM MERKEZİ

Üretimin yüksek olduğu yerlerde enerji arzının önemini vurgulayan Çiler, sözlerini şöyle sürdürdü, “Sanayi üretiminin son derece yüksek olduğu doğrudan ve dolaylı olarak enerji tüketiminin yoğun olduğu bir kentte enerji ihtiyacı kesintiye uğramaksızın devam etmesi elzemdir. Fakat Kocaeli ilinde sıkılıkla yaşanan elektrik kesintileri sanayi üretimini ve sosyal yaşamı olumsuz etkilemektedir.”   

KOCAELİ BÖLGESİNDE CİDDİ ARIZALAR OLUŞUYOR

Önergesinde bölgede meydana gelen arızları vurgulayan Çiler, “Kocaeli bölgesinde son 5 yılda, yıllara göre geçici arızaların oranı nedir? Arızaların kalıcı olarak önlenmesi için hangi çalışmalar yapılmaktadır?” diye sordu. Çiler önergesinde yer verdiği bir diğer soruda ise “ Türkiye’de sanayinin elektrik tüketiminde 2. sırasında yer alan Kocaeli ilindeki kullanıcıların maruz kaldıkları kesinti süresine göre; Kocaeli, Türkiye’nin en çok kesinti süresine uğrayan 8. ilidir. Bu konuda ülke ekonomimizin can damarı olan sanayiciyi ve oralardaki istihdamı oluşturan vatandaşlarımızı korumak için hangi çalışmalar yapılmaktadır?” diyerek arızların giderilmesi için yapılan yatırımları sordu.

SEDAŞ ALT YAPIYA YATIRIM YAPMIYOR

Çiler, SEDAŞ’ın bölgenin elektrik altyapısına yeteri kadar yatırım yapmadığının altını çizerek, “Yatırımlarda 21 şirket içerisinde; 2018 yılında 13. sırada, 2019 yılında 19. sırada, 2020 yılında 14. sırada, 2021 yılında 21. sırada, 2022 yılında 11. sırada yer almıştır. Özelleştirmeler sırasında Türkiye’nin en değerli 6. elektrik dağıtım şirketi olması rağmen neden yatırımlar aynı seviyede yapılmamaktadır?” sorunu yöneltti. 2024 yılı için yapılması planlanan yatırımlara da soru önergesinde yer veren Çiler, “2024 yılında Kocaeli ili için planlanan yatırımlar nelerdir? Yatırım tutarı ne kadardır? Bu yatırımların gerçekleşme oranı nedir?” ifadelerini kullandı.

Kaynak: Haber Merkezi

# Türkiye, sosyal, Kocaeli

21 May 2024 - 09:50 Kocaeli- Gündem --- Okunma

Son bir ayda ozgurkocaeli.com.tr sitesinde 8.911.049 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

BAY ELEMAN ARANIYOR

Otogar emanet yanı umumi WC’de gece çalışacak, BAY ELEMAN aranıyor. Tel: 0507 699 25 68

PERSONEL ARANIYOR

3 KUTU Dilovası’nda bulunan Demir Çelik fabrikasında taşeron firmada HURDA AYIKLAMA FİRMASINDA çalışmak üzere, *Okuma Yazma bilen *50 yaş Altı *Ü...

ÖN MUHASEBE ELEMANI ARANIYOR

4 S Bakım onarım servisine, ÖN MUHASEBE PERSONELİ alınacaktır. Adres: Fenni muayene istasyonu yanı Kartepe / Kocaeli. Tel: 0532 683 80 56

KAMYON VE TIR ŞOFÖRLERİ ARANIYOR

SAYLOG LOJİSTİK bünyesinde değerlendirilmek üzere, İzmit/Kocaeli/Kartepe/Gebze bölgesi oturumlu, deneyimli ve yetiştirilmek üzere KAMYON VE TIR ŞOF...

ÇAYCI, BULAŞIKÇI, IZGARACI ARANIYOR

Steak House restaurantımızda çalıştırılmak üzere, ÇAYCI, BULAŞIKÇI, IZGARACI alınacaktır. BAŞOL ET GIDA ÜRÜN.SAN.ve TİC.LTD.ŞTİ Tel: 0533 348 88 71

EVDEN EVE ASANSÖRLÜ NAKLİYAT

Şehir içi ve şehirler arası Derince merkez EMİRHAN NAKLİYAT Tel: 0532 552 94 77 0533 261 45 90

MENEMENCİ ALAATTİN'E PERSONEL ARANIYOR

Kuzey Marmara Otoyolu Sevindikli Otoyol Hizmet Tesisi’nde bulunan MENEMENCİ ALAATTİN’de görevlendirilmek üzere *BAY-BAYAN GARSON, *KASİYER, *KOMİ, *...

YETİŞTİRİLMEK ÜZERE BAY PERSONEL ARANIYOR

LUCEA AYDINLATMA Mağazamızda YETİŞTİRİLMEK ÜZERE BAY PERSONEL alınacaktır. *Köseköy, Uzunçiftlik,(Kartepe) ve civarında ikamet eden *Esnek çalışma s...

BEDEN İŞÇİSİ ARANIYOR

Kocaeli / Kartepe şubemizde çalıştırılmak üzere, YÜKLEME ve BOŞALTMA YAPABİLECEK, BEDEN İŞÇİSİ personel alınacaktır. Tel: 0534 274 06 48

OLUK TEMİZLİĞİ YAPILIR

Çatı tamiratı, Özellikler çatıların OLUK TEMİZLİĞİ YAPILIR Sinan Ünver Tel: 0535 346 87 29

* İlanlarınız hem gazete hem de internet sitemizde eş zamanlı yayınlanmaktadır.
* Gün sayısı artıkça indirimlerimiz mevcuttur.
* İlan metninize en uygun ebat için tarafınıza en kısa sürede geri dönüş sağlanacaktır.
* Seri İlanlarınız için (262) 331 11 11

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL