İzmit’te köpekler yolda yürüyen adama saldırdı

Cemal - Çok geçmiş olsun . Yetişkin bir insan bu sıkıntıyı çekiyorsa olay bir çoçuğun başına gelse sonunu düşünmek bile istemiyor insan . Hayvanseverler neden böyle durumlara sessiz kalır anlamak mümkün değil. Bu durum normal mi ? Kendini hayvansever zannedenler sadece hayvanı sever , insanı sevmezler mi ?? Ne bir karıncaya , ne bir insana zarar gelmesin isteriz . Madem saldırganlar bunlar alınmalı barınaklara. Çözüm üretilmeli . Doğayı tüm canlılar ortak kullanıyor . İnsan bir suç işlediğinde cezasız kalmıyor . Hayvanlar saldırıp insan öldürüyorsa veya yaralıyorsa bu normal mi karşılanmalı ??