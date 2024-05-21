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21 May 2024 - 09:55- Asayiş G:

İzmit’te köpekler yolda yürüyen adama saldırdı

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İzmit Yahya Kaptan Mahallesi’nde sokak köpekleri yolda yürüyen adama saldırıp yere düşürdü.

İzmit’te köpekler yolda yürüyen adama saldırdı
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Kocaeli’de sokak köpekleri saldırısı ile ilgili yeni görüntüler gelmeye devam ediyor. Sosyal medyaya düşen görüntülerde, bu sefer İzmit Yahya Kaptan Mahallesi’nde 6 köpeğin yolda yürüyen iki adam saldırdığı görülüyor. Köpekler bir şahsın yere düşmesine sebep olurken, o anlarda yoldan geçen bir araba köpeklerle adamın arasına aracıyla girerek köpekleri uzaklaştırmayı başarıyor.

Kaynak: Haber Merkezi

# İzmit, sosyal, yeni, Kocaeli

21 May 2024 - 09:55 Kocaeli/ İzmit- Asayiş --- Okunma

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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(12)
12

Nek - Günde beş vakit o parkın yanından geçiyorum o köpekleri oraya musallat eden o sakallı adam...

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 21 Mayıs 11:24
11

Cemal - Çok geçmiş olsun . Yetişkin bir insan bu sıkıntıyı çekiyorsa olay bir çoçuğun başına gelse sonunu düşünmek bile istemiyor insan . Hayvanseverler neden böyle durumlara sessiz kalır anlamak mümkün değil. Bu durum normal mi ? Kendini hayvansever zannedenler sadece hayvanı sever , insanı sevmezler mi ?? Ne bir karıncaya , ne bir insana zarar gelmesin isteriz . Madem saldırganlar bunlar alınmalı barınaklara. Çözüm üretilmeli . Doğayı tüm canlılar ortak kullanıyor . İnsan bir suç işlediğinde cezasız kalmıyor . Hayvanlar saldırıp insan öldürüyorsa veya yaralıyorsa bu normal mi karşılanmalı ??

Yanıtla . 7Beğen . 0Beğenme 21 Mayıs 10:53
10

Kadir - Hayvan Severler Derneğine saygı duyuyorum. Ben daha çok insan severler kısmındayım. Herkesin Çoluk çocuğu var. yazık . belediyeler toplasın bu köpekleri. kimse karşı çıkmasın muhalefetlik yapmasın herkesin canı söz konusu

Yanıtla . 6Beğen . 0Beğenme 21 Mayıs 10:52
08

İzmitli 41 - Hepsi toplanmalı. Şehir içinde köpeğin, ne işi var. Şehir insanlara özeldir.

Yanıtla . 7Beğen . 0Beğenme 21 Mayıs 10:43
07

Ali Koz - Köpek köpege sahip çıkıyor,bizim insan dediklerimiz de köpege

Yanıtla . 10Beğen . 0Beğenme 21 Mayıs 10:30
06

Kocaelispor - Belediye ne kadar köpek varsa hepsini toplasın yeter yaaa kaç kişinin köpek kurbanı olcak böyle belediye görmüyomu bir şeyler yapsın artık vatandaş kurtulsun köpeklerden

Yanıtla . 11Beğen . 0Beğenme 21 Mayıs 10:29
05

Emekli - Ogluna saldıran köpeği öldürdü diye suçlanan yahyakaptanda bir Orçun vardı adam yerden gökyüzüne kadar haklı eger bu adamın yanında kimse olmasa etraftan yardım gelmese o köpekler o adamı parçalardı.şimdi hala sokaklardaki bu saldırgan sürü halindeki köpeklerin masum oldugunu insan için tehdit oldugunu göremeyen varmı.hiçbirine acımadan sokaklardaki bu tehdit yok etmek için sokak köpeklerini itlaf edin öldürün diyorum

Yanıtla . 11Beğen . 0Beğenme 21 Mayıs 10:16
03

Murat - TFF başkanı gibi yeterrr yeterrr. Huzur bırakmadılar hiç vakit beklemeden acilen toplanmalı hepsi. Ne kadar ilçe mahalle varsa bir gecede hepsi toplanmalı. Umuttepe dahil

Yanıtla . 9Beğen . 0Beğenme 21 Mayıs 10:04
02

Hrun - Yazıklar olsun şu köpekleri bı toplayamadiniz.Yemin ediyorum çocuğa çocuğa yazık..Şikayet ediyoruz yasayı önümüze koyuyorsunuz.yeri geldiğinde her şeyi kılıfına uyduruyorsunuz..

Yanıtla . 8Beğen . 0Beğenme 21 Mayıs 10:03
01

Paşa - Abi Bir şey yapsana diyene kadar sen yardıma gitsene kameraman

Yanıtla . 5Beğen . 1Beğenme 21 Mayıs 10:02
Diğer 10 Yorumu Göster

Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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