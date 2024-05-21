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21 May 2024 - 09:56- Ekonomi G:

Emeklilere kamuya ait sosyal tesislerde indirim

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Emeklilere kamuya ait sosyal tesislerde yüzde 15 indirim uygulanacak. Konuyla ilgili Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Emeklilere kamuya ait sosyal tesislerde indirim mask
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Emeklilere kamuya ait sosyal tesislerde yüzde 15 indirim uygulanacak. Konuyla ilgili Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete’de yayımlandı.

Karar uyarınca, Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan aylık alan emeklilere kamu kurum ve kuruluşlarına ait misafirhane, öğretmenevi ve diğer sosyal tesislerde 31 Aralık 2024 tarihine kadar yüzde 15 oranında indirim uygulanacak.

İndirim uygulaması bugünden itibaren başlayacak. İndirimden emekli aylığı almakta olanların yanı sıra ölüm aylığı alanlardan sadece dul aylığı alanlar ile anne, baba sıfatıyla gelir ve aylık almakta olanlar yararlanacak.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, geçen hafta yaptığı açıklamada emeklilere yaz aylarında bir ay boyunca Kredi ve Yurtlar Kurumu'na ait yurtlarda ücretsiz konaklama, kamuya ait sosyal tesislerde yüzde 15 indirim, PTTCell'den emeklilere özel paket, PTT Kargo'da indirim, TCDD'ye bağlı trenlerde yüzde 10 oranında indirim gibi destekler sağlanacağını söyledi.

Kaynak: Habertürk

# hafta, sosyal, çalışma, Kamu

21 May 2024 - 09:56 - Ekonomi --- Okunma

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Yorumlar

(1)
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Sanberk 41 - Emekli ucuz bir gıda ürünü alacağım diye market market araştırma yaparken aldığı bu aylığıyla hangi ile gidipte kamu kurumunda kalacak kalmak istediğini farz edelim oda yer bulması mümkün değil.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 21 Mayıs 11:30

Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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