22 yaşındaki genç köprüden atladı

Edinilen bilgi ve iddialara göre; Dün akşam saatlerinde İzmit D-100 Karayolu üzerinde bulunan Fatma Seher Kara Fatma Üst Geçidine çıkan 22 yaşındaki genç, intihar etmek için köprüye çıkarak kendini aşağı bıraktı. Çevredeki vatandaşların ihbarı sonrası ise olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralanan şahsı Kocaeli Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Polis ekiplerinin olayla ilgili incelemesi sürerken, yaralı şahsın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.