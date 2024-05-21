Emekliye kira, gıda ve fatura yardımı geliyor!

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, emekliler için yeni bir düzenleme üzerinde çalışıyor. 10 bin TL alan emeklilere gıda, kira ve fatura yardımı yapılmasını öngören uygulamada, düşük emekli maaşı alan vatandaşların refah seviyesinin artırılması planlanıyor. İşte, 'emekliye bölgesel destek' formülünde bilinen tüm detaylar...
EMEKLİYE BÖLGESEL DESTEK FORMÜLÜ NEDİR?
Emekliler ile ilgili yeni bir düzenleme gündemde. 'Bölgesel destek' olarak adlandırılan düzenlemeye göre; şu anda en düşük emekli maaşı olan 10 bin TL olan vatandaşlara elektrik, kira, gıda, su ve doğalgaz yardımı yapılacak. Bu düzenleme uygulanırken kişinin yaşadığı şehrin ve bölgenin ekonomik koşulları göz önüne alınacak.
EMEKLİYE BÖLGESEL DESTEK FORMULÜNÜN ŞARTLARI NELERDİR?
Edinilen bilgiye göre; kişinin destek alması için gelirinin 10 bin TL'yi geçmemesi,
Hane içindeki tek gelirin 10 bin TL'lik emekli maaşı olması ve başka gelirin olmaması,
Kişinin kirada oturması şartı aranacak.
EMEKLİYE BÖLGESEL DESTEK BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Henüz çalışmada son aşamaya gelinmedi; kriterler Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından netleştirilecek; ardından Kabine Toplantısı'nda değerlendirilecek. Düzenleme, resmileştiğinde haberimize ekleyeceğiz ancak şu anda resmi bir açıklama yok.
TEMMUZ'DA EMEKLİ MAAŞLARINA DÜZENLEME GELEBİLİR Mİ?
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, AK Parti TBMM Grup Toplantısı öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtladı.
Vedat Işıkhan, "Temmuz ayında emekliye ekstra bir refah payı olabilir mi?" sorusuna ise "Şu an her şey için çok erken, Temmuz'u bekleyelim." yanıtını verdi.
Kaynak: Habertürk
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(5 )
Fatih - Yaşanabilir maaş vermek yerine yardıma muhtaç fukara muamelesi yapmayı mı uygun görüyorlar? Memura seyyanen 12 bin verirken bölgesel ayırım mı yapıyorlar? Devlet tüm vatandaşlarına eşit davranmalı. Çözüm üretmek adı altında halktan kopuş artarak devam etmemeli.
İvero - Geçin bu işleri milleti kandirmayin
Tek Başına Muhalefet - 10 BİN ALANA MESELA 2 BİN TL KİRA DESTEĞİ VERDİN GELİRİ 12 BİN OLDU MAAŞI 10.500 TL OLANA DESTEK YOK NE OLDU BU SEFER 10 ALAN DİĞERİNİ GEÇTİ NE YAPSANIZ YAPIN SAÇMALIYORSUNUZ KENDİMDEN ÖRNEK VEREYİM 25 YIL ÇALIŞTIM 50 YAŞINDA EMEKLİ OLDUM PRİMLERİMİN EN AZ YARISI ASGARİ ÜCRETİN 2-3 KATINDAN ÖDENDİ ALDIĞIM MAAŞ 11.400 TL MECBUREN ÇALIŞIYORUM AMA ÇEVREMDE BİR SÜRÜ KADIN VAR YAN GELİP YATMIŞ ANA BABASI ÖLMÜŞ YETİM MAAŞI 9-10 BİN TL ALIYORLAR BÖYLE SAÇMALIK OLURMU ŞİMDİ ONLAR BİRDE KİRA YARDIMI ALIR BİZİM GİBİ KİŞİLEREDE ÜÇÜN BİRİNİ VERİRLER DEVLET EMEKLİ ÇALIŞANI TEŞVİK ETMELİ SGK PRİM VE GELİR VERGİSİ KESİNTİSİNİN BİR KISMINI EMEKLİ MAAŞI OLARAK GERİ İADE ETMELİ HEM KAYIP KAÇAK AZALIR HEM DEVLET KAZANIR HEMDE ÇALIŞAN EMEKLİ YANİ KAZAN KAZAN TAKTİĞİ AMA BİZDE TAM TERSİ ÇALIŞANI CEZALANDIR MİLLET OZAMAN NASILSA BANA FAYDASI YOK DEYİP SGK SIZ ÇALIŞIYOR...
Eski Emekli - Ben 13.000₺ alıyorum faydalanamayacagim. Eşler emekli 10.000₺ ve 20.000₺ aliyor faydalanacak
Emekli - Hep sadaka. Bırakın bu işleri adam gibi zam yapın ne istiyorsak gidelim paramızla alalım. İnsan gibi yaşamak istiyoruz
Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.