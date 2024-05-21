Emekliye kira, gıda ve fatura yardımı geliyor!

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, emekliler için yeni bir düzenleme üzerinde çalışıyor. 10 bin TL alan emeklilere gıda, kira ve fatura yardımı yapılmasını öngören uygulamada, düşük emekli maaşı alan vatandaşların refah seviyesinin artırılması planlanıyor. İşte, 'emekliye bölgesel destek' formülünde bilinen tüm detaylar...

EMEKLİYE BÖLGESEL DESTEK FORMÜLÜ NEDİR?

Emekliler ile ilgili yeni bir düzenleme gündemde. 'Bölgesel destek' olarak adlandırılan düzenlemeye göre; şu anda en düşük emekli maaşı olan 10 bin TL olan vatandaşlara elektrik, kira, gıda, su ve doğalgaz yardımı yapılacak. Bu düzenleme uygulanırken kişinin yaşadığı şehrin ve bölgenin ekonomik koşulları göz önüne alınacak.

EMEKLİYE BÖLGESEL DESTEK FORMULÜNÜN ŞARTLARI NELERDİR?

Edinilen bilgiye göre; kişinin destek alması için gelirinin 10 bin TL'yi geçmemesi,

Hane içindeki tek gelirin 10 bin TL'lik emekli maaşı olması ve başka gelirin olmaması,

Kişinin kirada oturması şartı aranacak.

EMEKLİYE BÖLGESEL DESTEK BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Henüz çalışmada son aşamaya gelinmedi; kriterler Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından netleştirilecek; ardından Kabine Toplantısı'nda değerlendirilecek. Düzenleme, resmileştiğinde haberimize ekleyeceğiz ancak şu anda resmi bir açıklama yok.

TEMMUZ'DA EMEKLİ MAAŞLARINA DÜZENLEME GELEBİLİR Mİ?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, AK Parti TBMM Grup Toplantısı öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Vedat Işıkhan, "Temmuz ayında emekliye ekstra bir refah payı olabilir mi?" sorusuna ise "Şu an her şey için çok erken, Temmuz'u bekleyelim." yanıtını verdi.

Kaynak: Habertürk