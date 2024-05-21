Genç kızı öldüren katil korkunç anları soğukkanlılıkla ayrıntısına kadar anlattı: 112’yi arayıp kaza ihbarı yapmış

Olay, pazar günü gece saatlerinde Halıdere eski köy yolu caddesinde meydana geldi. Kamyonetin uçuruma düştüğü ihbarı üzerine bölgeye giden polis ve sağlık ekipleri, kamyonetin altında 18 yaşındaki Rümeysa Meriç Özcan'ın boynuna ip bağlı haldeki cansız bedeniyle karşılaştı. Özcan'ın cansız bedeni, olay yerindeki incelemelerin ardından otopsi için morga kaldırıldı. Hasar gören kamyonet ise çekici yardımıyla bölgeden kaldırıldı. Polis ekipleri, Tunay Aydın (22), E.K. (20), Y.A. (20) isimli erkekler ile C.Ç. (20) ve K.N. (17) isimli kızları gözaltına aldı. Rümeysa Meriç Özcan'ın ölümünün ardındaki korkunç gerçek de emniyette ortaya çıktı.
KATİL CİNAYETİ SOĞUKKANLILIKLA İTİRAF ETTİ
T.A. ifadesinde işlediği cinayeti anlatarak 6 arkadaş arabayla gezdikten sonra Rümeysa ile birlikte yalnız kaldıklarını, alkol aldıktan sonra Rümeysa ille birlikte olmak istediğini söyledi. Rümeysa’nın birliktelik teklifini kabul etmediğini belirten T.A. önce korkutmak için Rümeysa’nın boynuna ip bağlayarak, arabanın içerisindeki demire bağladığını ardından da darp ettiğini anlattı.
112’Yİ ARAMIŞ
T.A. Rümeysa’nın kafasını vurduktan sonra öldüğünü düşünerek kaza planı yaptığını söyledi. Rümeysa’yı sürücü koltuğuna oturtarak arabayı boşa aldığını ve rampa bıraktığını söyleyen katil, aracın direğe çarptıktan sonra duramayarak uçurumdan yuvarlandığını ardından 112’yi arayıp kaza ihbarı yaptığını anlattı.
Gözaltına alınan 5 şüpheli, emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından Gölcük Adliyesi'ne sevk edildi. T.A. tutuklanırken, E.K., Y.A., C.Ç. ve K.N. savcılık tarafından serbest bırakıldı.
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(3 )
5441 - Genç kızlarımız lütfen dikkatli olalım bu tür arkadaşlıkları zarar göreceğinizi anladığınız an bitirin bence çünkü her erkekten arkadaş olmaz anca alkollü kafa ile böyle sapıklık ve ırz düşmanı olur bizde genç olduk ama ne namussuz nede ırz düşmanı olduk. Şimdi buna anan bacın yokmu bıraktın girdin cezaevine Sormazlar mi ?
. - Sevgililik?
İzmitli - İnşallah bu olayı tüm kanallarda yayınlanır cezaevindede gerekeni yaparlar
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.