1400 kişiye mezar olan Ebrar Sitesi'nde binalar yükseliyor

Onkişubat İlçesi Şazibey Mahallesi’nde 6 Şubat depremlerinde yaklaşık 4 bin insan hayatını kaybetti. 1400 kişinin yaşamını yitirdiği depremin simgesi Ebrar Sitesi’nde önce hafriyatlar kaldırıldı. Sonra ise temeller ve fore kazık sistemleri uygulandı. Yoğun şekilde devam eden inşaat çalışmaları çerçevesinde bir bazı binalarında kaba inşaatının bittiği görüldü. Yaklaşık 30 binanın yapılacağı alan drone ile görüntülendi. Çalışmalar hızla sürerken 6 Şubat depremin ikinci yıl dönümünde anahtar teslimlerinin yapılacağı öğrenildi.
Kaynak: İHA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.