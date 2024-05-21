CHP İzmit’te Danışma Meclisi kapalı kapılar ardında olacak

CHP İzmit İlçe Danışma Meclisi toplantısı, bu akşam saat 18.00’de gerçekleştirilecek. Dernekler Yerleşkesi’ndeki toplantıda mevcut ilçe yöneticileri, İzmit ilçeye kayıtlı eski milletvekilleri, belediye başkanları, örgüt başkanlarının katılımıyla yaklaşık 120 kişilik bir toplantının gerçekleşmesi bekleniyor.
CHP İzmit Danışma Kurulu toplantısı, basına kapalı olacak. Toplantının sonunda sonuç bildirgesi kamuoyu ve partililerle paylaşılacak.
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.