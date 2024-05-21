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Körfez Gençlerbirliği SK’nın iki antrenörüne milli görev

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Körfez Gençlerbirliği Spor Kulübü’nün iki antrenörüne milli görev daveti yapıldı.

Körfez Gençlerbirliği SK’nın iki antrenörüne milli görev mask
Körfez Gençlerbirliği SK’nın iki antrenörüne milli görev
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16 branşta faaliyet gösteren ve yetiştirdiği binlerce sporcuyla, katıldıkları ulusal ve uluslararası turnuvalarda Körfez ilçesini başarıyla temsil eden Körfez Gençlerbirliği Spor Kulübü’nün iki antrenörüne milli görev daveti yapıldı.

24-26 Mayıs 2024 tarihlerinde Bulgaristan’nın Burgaz şehrinde düzenlenecek olan Grand Prix Burgas Uluslararası Yüzme Yarışlarına Körfez Gençlerbirliği SK’nın yüzme başantrenörü A. Samet Işık milli takım antrenörü olarak görevlendirildi.

Diğer taraftan 31 Mayıs – 02 Haziran 2024 tarihleri arasında İstanbul’da yapılacak 28. Balkan Çocuklar Karate Şampiyonası’na (28th Balkan Karate Championships for Children) yine Körfez Gençlerbirliği SK Karate başantrenörü Şaban Ağaya da Karate Milli Takım antrenörü olarak davet edildi.

Kaynak: BÜLTEN

# Körfez, İstanbul

21 May 2024 - 11:00 İHA Kocaeli- Spor --- Okunma

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