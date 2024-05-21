Şehit mezarlarına tek tek bakım yapılıyor

Dilovası ilçesinde bulunan şehit mezarlarına, Dilovası Mezarlıklar Müdürlüğü ekipleri tarafından bakım yapılıyor. Çalışmalar kapsamında mezarlıkların bakımı ve çevre düzenlemesi gerçekleşiyor. Belirli periyotlarla şehitlikte bulunan ağaçların budanması ve çimlerin biçilmesi çalışmaları da sürüyor. Şehitlikte bakımların devam edeceğini ifade eden Dilovası Belediye Başkanı Ramazan Ömeroğlu, “Ülkemizin bağımsızlığı ve bütünlüğü yolunda şahadet şerbetini içen yiğitlerimiz için ne yapsak azdır. Şehitlerimizin ebedi istirahatgahı olan Dilovası Şehitliğinin bakımı ve çevre temizliğini rutin aralıklarla yapılmaktadır. Bu vesileyle tüm şehitlerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyorum” diye konuştu.
Kaynak: BÜLTEN
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.