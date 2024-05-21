Türkiye bugün yasta!

Kocaeli Valiliği’nden yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: “İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve beraberindeki heyetin, 19 Mayıs 2024 tarihinde meydana gelen Helikopter kazasında hayatlarını kaybetmeleri nedeniyle ülkemizde bir gün süreyle milli yas ilan edilmiş olup, bütün yurtta ve dış temsilciliklerimizde 21 Mayıs Salı günü güneşin batışına kadar bayrakların yarıya çekilmesi uygun görülmüştür. “

Kaynak: Haber Merkezi