Türkiye bugün yasta!

Kocaeli Valiliği’nden yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: “İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve beraberindeki heyetin, 19 Mayıs 2024 tarihinde meydana gelen Helikopter kazasında hayatlarını kaybetmeleri nedeniyle ülkemizde bir gün süreyle milli yas ilan edilmiş olup, bütün yurtta ve dış temsilciliklerimizde 21 Mayıs Salı günü güneşin batışına kadar bayrakların yarıya çekilmesi uygun görülmüştür. “
Kaynak: Haber Merkezi
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.