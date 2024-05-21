Özgür Kocaeli WhatsApp İhbar Hattı
WhatsApp İhbar 0 537 381 41 41
Özgür Kocaeli Facebook Sayfası Özgür Kocaeli Instagram Hesabı Özgür Kocaeli Twitter Hesabı Özgür Kocaeli YouTube Kanalı
Özgür Kocaeli - Türkiye'nin internetteki ilk yerel gazetesi
- Gündem

Bilişim Fuarına davet

ABONE OL Google News Sayfamız

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde KSO, KOTO, GTO ve KTO ile ortak yapılan MARKA, KOÜ ve Bilişim Vadisi’nin desteklediği Bilişim Fuarı 24-26 Mayıs tarihleri arasında Kocaeli Kongre Merkezinde yapılacak. Fuara öncülük eden kurumlar yaptıkları basın açıklaması ile tüm sanayi kuruluşları, KOBİ’leri, öğrencileri fuara davet etti.

Süriye Çatak Tek
Süriye Çatak Tek Tüm Haberleri
Bilişim Fuarına davet mask
Bilişim Fuarına davet
Bilişim Fuarına davet
+3
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

BÜYÜKŞEHİR ÖNCÜLÜK EDECEK

 

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde Kocaeli Sanayi Odası (KSO), Kocaeli Ticaret Odası (KOTO=, Gebze Ticaret Odası (GTO), Körfez Ticaret Odası (KTO) ortaklığında, Kocaeli Üniversitesi, Bilişim Vadisi ve MARKA’nın katkı verdiği Kocaeli Bilişim Fuarı lansman toplantısı Maide Restoran’da yapıldı. 24-26 Mayıs tarihleri arasında yapılacak olan fuar ile ilgili yapılan lansman toplantısına Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Vekili Hasan Aydınlık, KOTO Başkanı Necmi Bulut, KTO Recep Öztürk, MARKA Genel Sekreteri Mustafa Çöpoğlu, GTO başkanı Abdurrahman Aslantaş, KSO adını başkan yardımcısı Kemal Saraç katıldı.

Bilişim Fuarına davet

 

YAPAY ZEKA TANITIM YAPTI

 

Doğu Marmara’nın en büyük bilişim fuarını gerçekleştirmeyi hedefleyen kurumlar adına fuar ile ilgili Büyükşehir Genel Sekreter Vekili Hasan Aydınlık bilgi verdi. Bilişim Fuarı’nın yapay zeka tarafından tanıtılması için yapay zeka programına bir yazı hazırlatan Aydınlık, yapay zekanın hazırladığı konuşma metnini dinletti. Yapay zekanın geldiği noktanın insan hayatını nasıl etkilediği, ekonomiyi, siyaseti, insan yaşamını nasıl etkileyeceğini fuarda tartışacaklarını söyleyen Aydınlık, “Sanayi devrimini ıskaladığımız gibi yapay zekayı ıskalamamak için neler yapılacağını tartışacağız.

 

Bilişim Fuarına davet

FUARCILIK A.Ş’NİN İLK FUARI

 

65 firma, bir banka stantlarını açacak. Bölgemizdeki tüm firmaları bu fuara katılmaya davet ediyorum. Yapay zekaya yatırım yapmayan firmalarla çalışmalar azalıyor. Bu nedenle herkesin bu fuarda yerini almalarını istiyoruz” dedi. KOTO Başkanı Necmi Bulut, Büyükşehir Belediyesi ile geçtiğimiz yıl Kocaeli Fuarcılık A.Ş’yı kurduklarını belirtti. Bu şirketin ilk fuarının Bilişim Fuarı olmasının önemli olduğunu vurgulayan Bulut, “Ulusal ve uluslararası firmalar ve kurumlar aramızda yer alacak” dedi.

 

Bilişim Fuarına davet

GELENEKSELLEŞMELİ

 

KSO Başkan yardımcısı Kemal Saraç, tüm kurumları davet etti. Bilişim, Yüksek teknoloji, yapay zekanın Kocaeli’nin gündeminde olduğunu ifade eden MARKA Genel Sekreteri Mustafa Çöpoğlu, “Sanayinin başkentinde böyle bir fuarın olması çok anlamlı. Firmaları., üniversite ve lise öğrencilerini fuarımıza davet ediyoruz. Önümüzdeki yıllarda daha güçlü bir şekilde yapmayı hedefliyoruz” dedi. GTO Başkanı Abdurrahman Aslantaş, KTO Başkanı Recep Öztürk de tüm sanayicileri ve üyelerini fuara davet etti.

 

 

# Kocaeli Bilişim Fuarı, Kocaeli, Büyükşehir, ifade, Körfez, Gebze, başkan

21 May 2024 - 11:22 Kocaeli/ İzmit- Gündem --- Okunma

Mahreç  Süriye Çatak Tek

Son bir ayda ozgurkocaeli.com.tr sitesinde 8.911.049 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

BAY ELEMAN ARANIYOR

Otogar emanet yanı umumi WC’de gece çalışacak, BAY ELEMAN aranıyor. Tel: 0507 699 25 68

PERSONEL ARANIYOR

3 KUTU Dilovası’nda bulunan Demir Çelik fabrikasında taşeron firmada HURDA AYIKLAMA FİRMASINDA çalışmak üzere, *Okuma Yazma bilen *50 yaş Altı *Ü...

ÖN MUHASEBE ELEMANI ARANIYOR

4 S Bakım onarım servisine, ÖN MUHASEBE PERSONELİ alınacaktır. Adres: Fenni muayene istasyonu yanı Kartepe / Kocaeli. Tel: 0532 683 80 56

KAMYON VE TIR ŞOFÖRLERİ ARANIYOR

SAYLOG LOJİSTİK bünyesinde değerlendirilmek üzere, İzmit/Kocaeli/Kartepe/Gebze bölgesi oturumlu, deneyimli ve yetiştirilmek üzere KAMYON VE TIR ŞOF...

ÇAYCI, BULAŞIKÇI, IZGARACI ARANIYOR

Steak House restaurantımızda çalıştırılmak üzere, ÇAYCI, BULAŞIKÇI, IZGARACI alınacaktır. BAŞOL ET GIDA ÜRÜN.SAN.ve TİC.LTD.ŞTİ Tel: 0533 348 88 71

EVDEN EVE ASANSÖRLÜ NAKLİYAT

Şehir içi ve şehirler arası Derince merkez EMİRHAN NAKLİYAT Tel: 0532 552 94 77 0533 261 45 90

MENEMENCİ ALAATTİN'E PERSONEL ARANIYOR

Kuzey Marmara Otoyolu Sevindikli Otoyol Hizmet Tesisi’nde bulunan MENEMENCİ ALAATTİN’de görevlendirilmek üzere *BAY-BAYAN GARSON, *KASİYER, *KOMİ, *...

YETİŞTİRİLMEK ÜZERE BAY PERSONEL ARANIYOR

LUCEA AYDINLATMA Mağazamızda YETİŞTİRİLMEK ÜZERE BAY PERSONEL alınacaktır. *Köseköy, Uzunçiftlik,(Kartepe) ve civarında ikamet eden *Esnek çalışma s...

BEDEN İŞÇİSİ ARANIYOR

Kocaeli / Kartepe şubemizde çalıştırılmak üzere, YÜKLEME ve BOŞALTMA YAPABİLECEK, BEDEN İŞÇİSİ personel alınacaktır. Tel: 0534 274 06 48

OLUK TEMİZLİĞİ YAPILIR

Çatı tamiratı, Özellikler çatıların OLUK TEMİZLİĞİ YAPILIR Sinan Ünver Tel: 0535 346 87 29

* İlanlarınız hem gazete hem de internet sitemizde eş zamanlı yayınlanmaktadır.
* Gün sayısı artıkça indirimlerimiz mevcuttur.
* İlan metninize en uygun ebat için tarafınıza en kısa sürede geri dönüş sağlanacaktır.
* Seri İlanlarınız için (262) 331 11 11

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL