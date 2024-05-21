Bilişim Fuarına davet

BÜYÜKŞEHİR ÖNCÜLÜK EDECEK

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde Kocaeli Sanayi Odası (KSO), Kocaeli Ticaret Odası (KOTO=, Gebze Ticaret Odası (GTO), Körfez Ticaret Odası (KTO) ortaklığında, Kocaeli Üniversitesi, Bilişim Vadisi ve MARKA’nın katkı verdiği Kocaeli Bilişim Fuarı lansman toplantısı Maide Restoran’da yapıldı. 24-26 Mayıs tarihleri arasında yapılacak olan fuar ile ilgili yapılan lansman toplantısına Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Vekili Hasan Aydınlık, KOTO Başkanı Necmi Bulut, KTO Recep Öztürk, MARKA Genel Sekreteri Mustafa Çöpoğlu, GTO başkanı Abdurrahman Aslantaş, KSO adını başkan yardımcısı Kemal Saraç katıldı.

YAPAY ZEKA TANITIM YAPTI

Doğu Marmara’nın en büyük bilişim fuarını gerçekleştirmeyi hedefleyen kurumlar adına fuar ile ilgili Büyükşehir Genel Sekreter Vekili Hasan Aydınlık bilgi verdi. Bilişim Fuarı’nın yapay zeka tarafından tanıtılması için yapay zeka programına bir yazı hazırlatan Aydınlık, yapay zekanın hazırladığı konuşma metnini dinletti. Yapay zekanın geldiği noktanın insan hayatını nasıl etkilediği, ekonomiyi, siyaseti, insan yaşamını nasıl etkileyeceğini fuarda tartışacaklarını söyleyen Aydınlık, “Sanayi devrimini ıskaladığımız gibi yapay zekayı ıskalamamak için neler yapılacağını tartışacağız.

FUARCILIK A.Ş’NİN İLK FUARI

65 firma, bir banka stantlarını açacak. Bölgemizdeki tüm firmaları bu fuara katılmaya davet ediyorum. Yapay zekaya yatırım yapmayan firmalarla çalışmalar azalıyor. Bu nedenle herkesin bu fuarda yerini almalarını istiyoruz” dedi. KOTO Başkanı Necmi Bulut, Büyükşehir Belediyesi ile geçtiğimiz yıl Kocaeli Fuarcılık A.Ş’yı kurduklarını belirtti. Bu şirketin ilk fuarının Bilişim Fuarı olmasının önemli olduğunu vurgulayan Bulut, “Ulusal ve uluslararası firmalar ve kurumlar aramızda yer alacak” dedi.

GELENEKSELLEŞMELİ

KSO Başkan yardımcısı Kemal Saraç, tüm kurumları davet etti. Bilişim, Yüksek teknoloji, yapay zekanın Kocaeli’nin gündeminde olduğunu ifade eden MARKA Genel Sekreteri Mustafa Çöpoğlu, “Sanayinin başkentinde böyle bir fuarın olması çok anlamlı. Firmaları., üniversite ve lise öğrencilerini fuarımıza davet ediyoruz. Önümüzdeki yıllarda daha güçlü bir şekilde yapmayı hedefliyoruz” dedi. GTO Başkanı Abdurrahman Aslantaş, KTO Başkanı Recep Öztürk de tüm sanayicileri ve üyelerini fuara davet etti.