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Borsada yeni rekor: 11 bin puan aşıldı

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Borsa İstanbul'da rekor serisi devam ediyor. BIST 100 endeksi, 11.000 puanı aştı.

Borsada yeni rekor: 11 bin puan aşıldı mask
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Borsa  İstanbul'da rekor serisi devam ediyor. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 11.002,45 puanla rekor seviyeyi gördü.

BIST 100 endeksindeki yükseliş, bankacılık hisseleri öncülüğünde yüzde 1,6'nın üzerine çıktı. Bankacılık endeksi de yüzde 5'in üzerinde değer kazandı.

Yapı Kredi ile First Abu Dhabi Bank'ın satış görüşmelerinde ileri aşamaya geçtiği iddia edildi. Bu iddiaların ardından banka hisselerindeki artış hızlandı.

Yapı Kredi hisseleri yüzde 7'nin üzerinde yükselişle 37 liraya çıktı. Koç Holding hisseleri de yüzde 7 primlendi ve 261 lirayı aştı.

Analistler, BIST 100 endeksinde 10.800 ve 11.000 seviyelerinin direnç, 10.500 ve 10.400 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

YAPI KREDİ-DAB GÖRÜŞMESİ İLERİ AŞAMADA

Reuters'in haberine göre Yapı Kredi Bankası ile First Abu Dhabi Bank (DAB) görüşmelerde ileri aşamaya geçti.

Konuya yakın bir kaynak fiyat konusunda sıkı pazarlık yürütüldüğünü ve anlaşma sağlanması halinde işlem büyüklüğünün 8 milyar dolar seviyelerinde olabileceğini belirtti.

Habere göre Koç Grubu elindeki yüzde 61,2 Yapı Kredi hissesi için yaklaşık 8,5 milyar dolar istedi. Karşı tarafın ise bunun 1 milyar dolar altında teklif verdiğini, pazarlıkların buna odaklandığı kaydedildi.

İkinci kaynağın verdiği bilgiye göre Yapı Kredi hisselerinin yaklaşık 8 milyar dolara el değiştirmesi, bankanın tamamının 13-14 milyar dolar değerlemeye sahip olacağı anlamına geliyor.

Koç Holding'in Yapı Kredi'de yüzde 20,2 oranında doğrudan payı bulunurken, bankanın yüzde 61,2'si Koç Grubu olarak adlandırılan Koç ailesi ve şirketlerinin elinde bulunuyor.

Koç Grubu, İtalyan UniCredit'in bankadaki eşit ortaklık hisselerini satmasından bu yana tek büyük ortak konumunda bulunuyor.

KOÇ HOLDİNG'DEN AÇIKLAMA

Koç Holding, konu ile ilgili Kamuyu Aydınlatma Platformu'na bir açıklama yaptı.

Açıklamada, konu ile liigli ön görüşmelerin devam etmekle birlikte, kamuya açıklama yapılmasını gerektirecek nitelikte bir gelişme bulunmadığı kaydedildi.

KAP'a yapılan açıklama şu şekilde "Basın-yayın organlarında, bağlı ortaklığımız Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.'de (YKB) sahip olduğumuz payların satışına yönelik görüşmelerin son aşamaya geldiğine dair haberler çıkmıştır. Bilindiği üzere holding şirketi olarak portföyümüz ile ilgili gündeme gelebilecek alternatiflerin değerlendirilmesine yönelik olarak, ilgili taraflarla görüşmeler yapılabilmektedir. Medyaya yansıyan konuyla ilgili olarak da benzer nitelikte ön görüşmeler devam etmekle birlikte, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-15.1 Özel Durumlar Tebliğ kapsamında kamuya açıklama yapılmasını gerektirecek nitelikte bir gelişme bulunmamaktadır. İşbu açıklama yatırımcılarımızdan gelen sorular üzerine yapılmıştır."

# İstanbul

21 May 2024 - 11:28 - Ekonomi --- Okunma

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