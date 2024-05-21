Okulda yolsuzluk iddiasına soruşturma başlatıldı

Gölcük'te bazı öğretmenler, bordrolarında belirtilen ek ders tutarının, hesaplarına yatırılandan daha yüksek olduğunu fark etti. Usulsüzlük olabileceği şüphesi üzerine 10 kişi, savcılığa suç duyurusunda bulundu. Başvurular üzerine Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Gölcük Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından konuya ilişkin soruşturma başlatıldı. Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığınca İl Emniyet Müdürlüğü mali polislerinin de görevlendirildiği öğrenildi.

ÜCRETLER ARASINDA ÜÇ KAT FARK İDDİASI

İddialara göre, Gölcük’te yaşanan olayda bir öğretmenin kendisine ait olan e-bordrosuna bakması sonucunda bordrosunda ve banka hesabındaki ücretlerin arasında üç kat fark olduğu anlaşıldı. Yaşanan gelişmelerin ardından okuldaki diğer öğretmenlerin de hesaplarını kontrol etmesiyle bu durumun 6 öğretmen de daha yaşandığı ortaya çıktı. Yaşanan gelişmelerin ardından okulun müdürünün emekli edildiği öne sürüldü.