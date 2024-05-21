Kocaman, mutluluklara ortak oldu

Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, ilk olarak Emine Aksakal ile Şamil Çetin çiftinin nikahını kıydı. Genç çiftin nikah şahitleri arasında AK Parti Milletvekili Veysel Tipioğlu, Kocaeli Valisi Seddar Yavuz’da yer aldı. Başkan Kocaman, genç çifti tebrik ederek hediyesini verdi. Kocaman, Merve Karagöz ile Faruk Cengizhan çiftinin de nikahını kıydı. Genç çifte ömür boyu mutluluklar dileyen Başkan Kocaman, tebrik ederek hediyesini takdim etti. Aynı zamanda Kocaman, Simge Möhürcü ile Enes Kandaz çiftinin ise düğün cemiyetine katılarak, hediyelerini verdi. Başkan Kocaman, son olarak Ayşenur Polat ile Kadir Karagöz çiftinin nikahını kıydı. Genç çifti tebrik eden Başkan Kocaman, mutluluklar dileyerek hediye takdim etti.
Kaynak: BÜLTEN
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.