Kamuda servis kaldırılıyor: "Yargıya taşıyacağız"

Kamuda tasarruf tedbirleri kapsamında personel servislerinin kaldırılmasına karar verilmesi tartışma yarattı.
Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, kararı toplu sözleşme hükümlerini hatırlatarak eleştirip uygulama hayata geçilirse konuyu yargıya taşıyacaklarını söyledi.
"Ortada hüküm net servis hizmeti sağlanabilir deniyor." diye konuşan Yalçın, "Sağlanamadığı durumlarda kişiye bir gidiş geliş bileti verilir." dedi.
SÖZLEŞME HUKUKUNA AYKIRI
Toplu sözleşme hukukunu askıya alan bir durum olduğuna değinen Yalçın, "Karşılıklı imza altına alınan bir toplu sözleşmedeki hüküm uygulanır. Toplu sözlşmenin süresi dolana ve yeni bir hüküm ihdas edilene kadar." değerlendirmesinde bulundu.
Yalçın, bu kararın başka sorunları da beraberinde getireceğini ifade edip kararın gözden geçirilmesini talep etti ve "Toplu sözleşme hükümleri istenirse bir genelgeyle askıya alınır gibi bir keyfilik çıkarmaya gerek yok." dedi.
Kaynak: NTV
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
Seyfi - Toplu taşıma ile işe gidebilirsin.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.