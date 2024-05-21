Eren ile yollar ayrılacak

ŞANS BULAMADI
Kocaelispor’un Göztepe’den kadrosuna kattığı Eren Bilen forma şansı bulamadığı için 3.ligdeki temsilcimiz Darıca Gençlerbirliği’ne kiralanmıştı. Burada 15 maçta forma şansı bulan Eren Bilen takımıyla birlikte küme düşme üzüntüsü yaşadı. Kocaelispor’daki sözleşmesi sona Eren’e yeni sözleşme teklif edilmeyecek ve yollar ayrılacak.
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.