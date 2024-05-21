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Özgür Kocaeli - Türkiye'nin internetteki ilk yerel gazetesi
21 May 2024 - 13:52- Asayiş G:

Kocası kaza demişti! Karamürselli Semiha cinayete kurban gitmiş

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Karamürsel’de ikamet eden Semiha  Sözer (37) eşi Erdal Necip Sözer ile gittiği Yalova’da kayalıklardan düşüp hayatını kaybetmişti. Eşinin önce fotoğraf çekilirken düştüğünü öne süren Erdal Necip Sözer’in Semiha’yı kayalıklardan attığı belirlenince tutuklandı.

Selda Hatun Tan
Selda Hatun Tan Tüm Haberleri
Kocası kaza demişti! Karamürselli Semiha cinayete kurban gitmiş mask
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Olay 24 Ocak 2023 günü Yalova Altınova Soğuksu Köyü Ballıkaya mevkiinde meydana geldi.  Karamürsel’de ikamet eden Semiha Sözer eşi Erdal Necip Sözer ile gezi amaçlı gittiği Soğuksu Köyü Ballıkayala Mevkiine geldi. Saat 18:30 sularında eşi ile birlikte çıktığı kayalıklardan yaklaşık 20 metre aşağıya düşerek hayatını kaybetti. 

FOTOĞRAF ÇEKİLİRKEN DÜŞTÜ DEDİ

Semiha Sözer’in cansız bedeni kurtarma çalışmalarının ardından kayalıklardan çıkartılırken Erdal Necip Sözer ilk ifadesinde eşinin fotoğraf çekilirken kayalıklardan düştüğünü söyledi. Yalova İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ölümü şüpheli bulunan Semiha Sözer’in dosyanın peşini bırakmadı. Dosya kapsamında alınan ifadeleri ve olayın oluş biçimini çelişkili bulan jandarma ekipleri Erdal Necip Sözer’i takip altına aldı.

SORUŞTURMA GENİŞLETİLDİ, ÇELİŞKİLER ORTAYA ÇIKTI

Soruşturmanın genişletilmesi ile olay günü orada bulunan vatandaşlar kameralardan tespit edilerek ifadeler alındı. Soruşturma kapsamında Semiha Sözer’in yakın arkadaşları ve ailesin ve eşi Erdal Necip Sözer’in yeniden ifadeleri alındı. Soruşturma dosyasına eklenen yeni ifadelerin ardından Erdal Necip Sözer’in verdiği çelişkili ifadeler dikkat çekti. 

TELEFONUNDAKİ GÖRÜNTÜLER İFADELERİYLE UYUŞMADI

Toplanan delillerin arından olayın kaza ya da intihar olmadığı değerlendirilince Erdal Necip Sözer teknik ve fiziki takip altına alındı. Jandarma ekipleri 15 ay boyunca elde ettikleri tüm delilleri değerlendirirken Erdal Necip Sözer’in telefonu da incelendi. Yapılan incelemelerde Erdal Necip Sözer’in telefonundan çıkan fotoğraf ve görüntülerin verdiği ifadelerle uyuşmadığı belirlendi.

FARKLI EĞİLİMLER GÖZLENDİ

Yapılan teknik ve fiziki takiplerde Erdal Necip Sözer’in farklı cinsel eğilimler gösterdiği eşi hakkında verdiği beyanların uyuşmadığı tespit edilince Erdal Necip Sözer’in cinayet işlemiş olma ihtimali değerlendirilerek yeniden gözaltına alındı.  Sözer yeniden adli kontrol ve ev hapsi verilerek serbest bırakıldı.

UZMAN AKDEMİSYENLERDEN HEYET ATANDI

Cumhuriyet savcılığı tarafından ülke çapında alanında uzman akademisyenlerden oluşan bir heyet bilirkişi olarak görevlendirilerek olayın incelemeye alındı. Elde edilen delille sonucunda heyet tarafından olayın intihar ya da kaza sonucu olmadığı, maktulün itilerek ölümüne sebebiyet verildiği kanaatine varıldı.

EŞE KARŞI KASTEN ÖLDÜRME SUÇUNDAN TUTUKLANDI

Erdal Necip Sözer yaşanan gelişmelerin ardından tekrar gözaltına alındı.  İşlemleri tamamlanan eşe karşı kasten öldürme suçundan çıkarıldığı mahkemece eşe karşı kasten öldürme suçundan  tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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21 May 2024 - 13:52 Kocaeli/ İzmit- Asayiş --- Okunma

Mahreç  Selda Hatun Tan

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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(1)
01

. - İnşallah iki gün sonra salmazlar çünkü adalete zerre güven kalmadı

Yanıtla . 3Beğen . 1Beğenme 21 Mayıs 15:01

Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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