Çınar Çocuk Evi’nin açılışına tepki: “İzmit Belediyesi tarafından gasp edildi”

ÇINAR ÇOCUK EVİ AÇILIŞINA ELEŞTİRİ
İzmit Belediyesi tarafından yapılan Canan Dağdeviren Tüysüzler Çınar Çocuk Evi’nin açılışı 20 Mayıs tarihinde Prof. Dr. Canan Dağdeviren’in katılımı ile gerçekleşti. Tüysüzler Mahallesi Muhtar adaylarından Mehmet Acar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla mahalle konağı olarak yapılan binanın İzmit Belediyesi tarafından gasp edildiğini söyledi.
İZMİT BELEDİYESİ TARAFINDAN GASP EDİLMİŞTİR
Daha önce CHP Gültepe Mahalle Başkanlığı görevini de yapan Mehmet Acar yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi: “Tüysüzler Mahalle konağı Nevzat Doğan döneminde Tüysüzler sakinleri için yapılmıştır. Muhtar adaylığı çalışmalarımda vatandaşların en çok şikâyet ettiği konulardan biridir. Tüysüzler Mahalle Konağı olarak yapılan bu bina maalesef İzmit Belediyesi tarafından gasp edilmiştir. Mahallemizin çocuklarının parka girmesine müsaade edilmemektedir. Çocuk evi adı altında burası çocuklara kapatılmıştır. Mahalle konağımızı halkımızın kullanımına açın. Ayıptır. Çocukların parka girmesini engellemeyin.”
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.