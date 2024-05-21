9 yaşındaki çocuk tüfekle kendini vurmuştu: O olayda yeni gelişme

Olay, 19 Mayıs Pazartesi günü gece saatlerinde Yazlık Mahallesi’nde meydana gelmişti. İddiaya göre 9 yaşındaki İsa C., dedesinin evinde amcasına ait olduğu öğrenilen ruhsatlı tüfekle oynadığı sırada kendisini vurdu. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Adrese ulaşan sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde küçük çocuğun hayatını kaybettiği belirlendi. Konuya ilişkin inceleme başlatan polis ekiplerince hayatını kaybeden İsa C.’nin, 23 yaşındaki amcasının oğlu K.C. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen K.C., serbest bırakıldı.
Kaynak: İHA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.