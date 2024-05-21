Yolcu otobüsü ile kamyonet çarpıştı: 1 ölü, 16 yaralı

Okan Ö. idaresindeki yolcu otobüsü, Afyonkarahisar- Antalya kara yolu Başağaç köyü yakınlarında sürücüsü henüz bilinmeyen sulama borusu yüklü kamyonetle çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan 17 kişi hastanelere kaldırıldı.

Yaralılardan, yolcu otobüsünün ikinci şoförü Şükrü Akdaş Sandıklı Devlet Hastanesi'ndeki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Yaralılardan bazıları taburcu edildi

Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı, yaralıları tedavi gördükleri hastanelerde ziyaret ederek, geçmiş olsun dileklerini iletti.

Afyonkarahisar Devlet Hastanesindeki yaralıları ziyareti sonrası gazetecilere açıklamada bulunan Yiğitbaşı, yaralılardan bazılarının taburcu edildiğini söyledi.

Kazada, yolcu otobüsünün ikinci şoförünün yaşamını yitirdiğini ifade eden Yiğitbaşı, " Yeni bir can kaybımız olmayacak gibi görünüyor. Ancak, acı bir trafik kazası gerçekleşmiş oldu. Burada kamyonet sürücümüzün tali yoldan ana yola kontrolsüz çıkışıyla ilgili bir durum söz konusu gibi görünüyor. Soruşturma şu an devam ediyor" diye konuştu.

Yiğitbaşı, kazada yaşamını yitiren yolcu otobüsünün ikinci şoförünün ailesine baş sağlığı, yaralılara da acil şifalar diledi.

Bir gazetecinin "kazayla ilgili gözaltı var mı?" sorusu üzerin Yiğitbaşı, "Burada kamyonet şoförüyle ilgili elimizde alkollü olduğu yönünde bir bilgi var. Onunla da ilgili adli işlemler devam ediyor. Sonuçlanınca detaylı bir şekilde açıklama yapacağız" ifadesini kullandı.

Kaynak: AA