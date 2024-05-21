Dilovası'nda yaz temizliği başladı

Dilovası Belediyesi Park Bahçeler Müdürlüğü ekipleri havaların ısınmasıyla ilçe genelinde park, refüj, yol, cadde, kaldırım ve boş alanlarda uzayan yabani otları biçerek oluşabilecek yangın ve görüntü kirliliğini ortadan kaldırıyor. Açıklamalarda bulunan Dilovası Belediye Başkanı Ramazan Ömeroğlu, "Dilovası bizim evimiz. Parklarıyla bahçeleriyle doğasıyla sadece ilçe sakinlerine değil, tüm Kocaeli'yi ağırlamayı hedefliyoruz. Mahallelerimizde rutin temizlik faaliyetlerinin dışında kapsamlı bir temizlik çalışması başlattık. Gerek vatandaşlarımızdan gelen şikayetler, gerekse saha ekibimizin gözlemleri neticesinde görüntü kirliliği oluşturan tüm unsurları ortadan kaldırıyoruz. İnşallah kısa sürede tüm ilçemizin tamamında bu çalışmayı gerçekleştireceğiz. Göze hoş gelen, daha temiz bir Dilovası için vatandaşlarımızdan da duyarlılık ve katkı bekliyoruz. Yaşadığımız çevreyi temiz tutalım, çocuklarımıza daha sağlıklı yaşam alanları oluşturalım" dedi.
Kaynak: İHA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.