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Kocaeli Kent Konseyi, gençleri mehtap turuna çıkarttı

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Kocaeli Kent Konseyi Gençlik Meclisi, 19 Mayıs 1919 Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında gerçekleştirdiği etkinlikte 400 genci Körfez’de mehtap turuna çıkardı.

Kocaeli Kent Konseyi, gençleri mehtap turuna çıkarttı mask
Kocaeli Kent Konseyi, gençleri mehtap turuna çıkarttı
Kocaeli Kent Konseyi, gençleri mehtap turuna çıkarttı
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400 GENÇ KATILDI

Kocaeli Kent Konseyi Gençlik Meclisi Başkanı Fatih Çelikbilek, KOÜ Öğrenci Komisyonu Başkanı Atilla Demir, 19 Mayıs 1919 Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında gerçekleştirdiği “Gençlik Vapuru” etkinliğinde, 400 üniversite öğrencisini Mehtap Turu'na çıkarttı.

Kocaeli Kent Konseyi, gençleri mehtap turuna çıkarttı

3 SAATLİK ŞÖLEN

“Gençlik Vapuru” etkinliğine Kocaeli Üniversitesi Öğrenci Kulüpleri de eşlik etti. 400 üniversite öğrencisi yaklaşık üç saat boyunca Marmara Denizi’nde Mehtap Turu attı. Gençlik bayramında gençler, vapur içerisinde doyasına karaoke müzik eşliğinde şarkılar söyledi, halaylar çekti.

Kocaeli Kent Konseyi, gençleri mehtap turuna çıkarttı

FARKINDALIK YARATACAK ÇALIŞMALAR

Kocaeli Kent Konseyi Gençlik Meclisi Başkanı Fatih Çelikbilek, 19 Mayıs 1919 Mayıs tarihinin anlamının derin olduğunu, gençlerin bu tarihi günün anlamını iyi idrak etmeleri gerektiğini belirtti. Çelikbilek, “ Her şey elbette ki biz gençler içindir. Önümüzdeki gençlik çalışmalarında kentte tüm gençlere ve öğrencilere farkındalık yaratacak, farklı çalışmalarla bir araya geleceğimizin sözünü veriyoruz. Gençlere her zaman büyük bir destek veren, yanında olan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanımız Tahir Büyükakın, Kent Konseyi Başkanımız Ali Korkmaz ve Türkiye Kent Konseyler Birliği Dönem Başkanımız Sedat Köse’ye teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Kocaeli Kent Konseyi, gençleri mehtap turuna çıkarttı
Kocaeli Kent Konseyi, gençleri mehtap turuna çıkarttı
Kocaeli Kent Konseyi, gençleri mehtap turuna çıkarttı
Kocaeli Kent Konseyi, gençleri mehtap turuna çıkarttı

Kaynak: Haber Merkezi

# Türkiye, HER, Büyükşehir, Kocaeli

21 May 2024 - 14:43 Kocaeli/ Gölcük- Gündem --- Okunma

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