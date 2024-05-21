Kocaeli Bilişim Fuarı kapılarını açıyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin destekleriyle 24-25-26 Mayıs tarihlerinde Kocaeli Bilişim Fuarı düzenlenecek. Türkiye’nin bilişim sektöründeki dev isimlerini akademisyenler ve meslek kuruluşlarıyla bir araya getirecek fuar, üç gün boyunca ülke gündeminde önemli bir yer tutacak. Fuar bunun yanı sıra iş dünyası marifetiyle Kocaeli’nde hayata geçirilen ilk fuar olma özelliğini taşıyacak. Organizasyon Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli Ticaret Odası, Kocaeli Sanayi Odası, Gebze Ticaret Odası, Körfez Ticaret Odası, MARKA paydaşlığında yürütülecek. Bu önemli organizasyona üç gün boyunca Kocaeli Kongre Merkezi ev sahipliği yapacak. Kocaeli, Bilişim Fuarı ile yıllardır süregelen ‘ekonominin başkenti’ olma unvanının yanına ‘bilişimin başkenti’ unvanını eklemek için önemli bir adım atacak.

BASIN TOPLANTISI DÜZENLENDİ

Maide Restoranda düzenlenen basın toplantısına Büyükşehir Genel Sekreter Vekili Hasan Aydınlık, Kocaeli Ticaret Odası Başkanı Necmi Bulut, Körfez Ticaret Odası Başkanı Recep Öztürk, MARKA Genel Sekreteri Mustafa Çöpoğlu, Gebze Ticaret Odası Başkanı Abdurrahman Aslantaş, Kocaeli Sanayi Odası Başkan Yardımcısı Kemal Saraç ve çok sayıda basın mensubu katıldı. Düzenlenen toplantıda 24-25 ve 26 Mayıs tarihlerindeki Bilişim Fuarı’nın etkinlik programı hakkında bilgi verildi.

TEKNOLOJİ VE BİLİŞİME TAM DESTEK

Toplantıda sanayi kenti olarak bilinen Kocaeli’nin Bilişim Vadisi, teknoparkları ve her geçen gün gelişen bilişim firmaları ile bilişim kenti olma yolunda emin adımlarla ilerlediğinin altı çizildi. Doğu Marmara’nın en büyük bilişim fuarını gerçekleştirmeyi hedefleyen fuar ile ilgili bilgi veren Aydınlık, yapay zekaya dikkat çekti. Aydınlık, “Sanayi devrimini ıskaladığımız gibi yapay zekayı ıskalamamak için neler yapacağımızı tartışacağız” dedi.

TÜM FİRMA VE VATANDAŞLAR DAVET EDİLDİ

Tüm vatandaşların Kocaeli Bilişim Fuarı’na davetli olduğunu kaydeden Aydınlık, şöyle konuştu; “Bölgemizdeki tüm firmaları bu fuara katılmaya davet ediyorum. 65 firma, bir banka stantlarını açacak. Yapay zekaya yatırım yapmayan firmalarla çalışmalar azalıyor. Bu nedenle herkesin fuarda yerini almasını istiyoruz.” KOTO Başkanı Necmi Bulut ise, Büyükşehir Belediyesi ile geçtiğimiz yıl Kocaeli Fuarcılık A.Ş.’yi kurduklarını söyledi. Bulut, “Bu şirketin ilk fuarının Bilişim Fuarı olması çok önemli. Fuarda ulusal ve uluslararası firmalar yer alacak” bilgisini verdi.

BÜYÜKŞEHİR’E TEŞEKKÜR

KSO Başkan Yardımcısı Kemal Saraç da konuşmasına tüm kurumları fuara davet ederek başladı. Yüksek teknoloji ve yapay zekanın Kocaeli’nin gündeminde olduğunu ifade eden Saraç, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne desteklerinden ötürü teşekkür etti. MARKA Genel Sekreteri Mustafa Çöpoğlu da “Sanayinin başkentinde böyle bir fuarın olması çok anlamlı” dedi. GTO Başkanı Abdurrahman Aslantaş, KTO Başkanı Recep Öztürk de tüm sanayicileri ve üyelerini fuara davet etti.

BİLİŞİM FUARI’NIN ÖNEMLİ ÖZELLİĞİ

Öte yandan Kocaeli Bilişim Fuarı, iş dünyası marifetiyle kentte hayata geçirilen ilk fuar olma özelliğini taşıyacak. Kocaeli Ticaret Odası, Kocaeli Sanayi Odası, Gebze Ticaret Odası, Körfez Ticaret Odası ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi iştirakleriyle kurulan Kocaeli Fuarcılık A.Ş. tarafından düzenlenecek fuar, bilişim Çağı ile önemli bir dönüşümün eşiğinde olan ilimiz ve sektördeki firmalar için özel fırsatlar sunacak. Kocaeli böylece yıllardır süregelen ‘ekonominin başkenti’ olma unvanının yanına ‘bilişimin başkenti’ unvanını eklemek için önemli bir adım atmış olacak.

FUARIN ETKİNLİK TAKVİMİ

Tanıtım programında Bilişim Fuarı’nın gün gün etkinlik programı da lanse edildi. Buna göre fuar 24 Mayıs Cuma günü Kocaeli Kongre Merkezi’nin ev sahipliğinde ve saat 10.00 itibariyle açılacak. Saatler 11.00’i gösterdiğinde organizasyonun açılış töreni gerçekleştirilecek. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kaçır, TOBB Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu ve Aselsan Genel Müdürü Ahmet Akyol’un katılmaları beklenen açılışta protokol konuşmalarından sonra kurdele kesimiyle fuarın resmi açılışı yapılacak.

Ardından üç gün boyunca bilimin akademik bir platformda ele alınacağı seminler başlayacak. Semineler Kocaeli Kongre Merkezi’nde yapılacak. Fuarın ilk semineri ise 14.00’te Akçakoca Salonda olacak.

14.00-15.00 Kaan Gülten (Webtures) - Akçakoca Büyük Salon

Teknoloji Moderatörlüğü

14.20-14.40 Başak Kural (E-logo Yazılım) - Akçakoca Büyük Salon

Konuşma Konusu: Startuptan halka arza ulaşan başarı.

14.40-15.00 Mehmet Ertan Uygun ( Getmobile ) - Akçakoca Büyük Salon

Konuşma Konusu: 50m2 den Endüstri Tesisine Başarı Hikayesi

2. Gün 25 Mayıs 2024

10.00 Fuar Açılışı

11.00-11.30 Serdar Yetiz (On Art Go)

Konuşma Konusu: Temel Elektronik ve Arıza Tespitleri

11.30-12.00 Ozan Çetin (Tekno Com)

Konuşma Konusu: Notebook Onarımı ve Arıza Tespitleri

13.30-14.30 Dr. Ruşen Halepmollası (Tübitak Bilgem) Salonu

Konuşma Konusu: Bulut Bilişim, Büyük Veri ve Yapay Zeka Uygulamaları

13.30-14.30 Dr. Öğrt Üyesi Ulaş Vural (Kocaeli Sağlık Üniversitesi)

Konuşma Konusu: Bulut Bilişim, Büyük Veri ve Yapay Zeka Uygulamaları

14.30-15.00 Serhat Duyar (Bilişim Vadisi)

Konuşma Konusu: Teknoloji Girişimciliği

15.00-15:30 Yavuz Kuş (Fonangels)

Konuşma Konusu: Teknoloji Girişimcilerinin Kitle Fonlamaya Ulaşımı

3. Gün 26 Mayıs 2024

10.00 Fuar Açılışı

13.30-14.00 Prof. Dr. Yusuf Sinan AKGÜL (Gebze Teknik Üniversitesi)

Konuşma Konusu: Endüstride - Sanayide Yapay Zeka

14.00–14.30 Ahmet Murat NUHOĞLU (Hamle Teknoloji Grup)

Konuşma Konusu: Dijital Dönüşüm

14.30–15.00 Salih Kükrek (SANLAB)

Konuşma Konusu: Teknolojide Girişicilik

FUAYEDE BİLİŞİM STANTLARI

Seminerlerin yanı sıra Kongre Merkezi’nin fuayesinde bilişim stantları kurulacak. SANLAB Learning Technologies, Seyir Mobil, Petran Bilgi Teknolojileri, Prodos Bilişim Sistemleri, Asus Business gibi firmalar ürünlerini sergileyerek teknolojilerinin tanıtımını yapacak. Bunun yanı sıra

Kocaeli Bilim Merkezi’nin girişinde çadır alanında Sanal Gerçeklik Gözlükleri ile Sanal Tur Etkinliği, Yapay Zeka uygulama örnekleri, 3D yazıcılar ve 3D Kalem uygulamaları, Bilim Merkezi Robotik Sergisi yer alacak. Fuaye alanında Mcs Ofis Çözümleri, 3D Yazıcı Çözümleri, 3D Baskı Deneyimlemeleri ve 3D Tarayıcı Çözümleri de vatandaşların ilgisine sunulacak.

Kaynak: BÜLTEN