Belediyeler birliği meclisi için AK Parti ve CHP listeleri yarıştı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi mayıs ayı meclis toplantısının ikinci birleşimi Kocaeli Kongre Merkezi’nde gerçekleştirildi. 11 gündem maddesinin görüşüldüğü meclise Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın başkanlık etti. Toplantıda Türkiye Belediyeler Birliği Meclisi üye seçimi de yapıldı. Seçimde AK Parti ve CHP grubu ayrı listeler verdi. Listelerde sadece 3 belediye başkanın ismi ortak olması dikkat çekti. HÜRRİYET VE BÜYÜKGÖZ KATİPLİK YAPTI Mecliste ilk olarak Türkiye Belediyeler Birliği Meclis üyeliği seçimi yapıldı. 3 belediye başkanı 11 belediye meclis üyesinin seçileceği seçim için AK Parti ve CHP grubu ayrı listeler verdi. Seçim için Büyükşehir Belediye Başkanı en fazla nüfusa sahip olan Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz ve İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet katip üye olarak kürsüye davet ettikten sonra seçim başladı. Seçimin liste usulü ile yapılmasının oylanmasının ardından oy kullanımına geçildi. 324 yo liste kullanılmış. Seçimde AK Parti’nin listesi 211, CHP listesi 111 oy alırken 2 kişi de geçersiz oy kullandı. AK Parti’nin listesi Belediye Başkanları: Ahmet Çalık, Erol Ölmez, Ramazan Ömeroğlu Meclis üyeleri: Ahmet Orman, Aykut Bozkurt, Osman Akbulut, Hasan Özdemir, Nizamettin Günay, Mahmut Yandık, İbrahim Çırpan, İsmail Ramazanoğlu, Mehmet Akbulak, Seyhan Dünmez, Ömer Cihan Kavak. CHP’nin listesi Belediye Başkanları: Ahmet Çalık, Ramazan Ömeroğlu, Erol Ölmez Meclis üyeleri: İlker Ulusoy, Ahmet Kadı, Gülcan Güçdeniz, Gülcan Aksu, Özgür Çelik, Ramazan Senem, Ünal Akyüz, Akın Bilge Başaran, Emine Özkar, Baran Aydın, İbrahim Karnıaçık.