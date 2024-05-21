İYİ Parti Gebze İlçe Başkanı Uğur Demir, görevini bıraktı

İSTİFALAR ÜST ÜSTE GELDİ

İYİ Parti’de genel başkan ve yönetim değişikliği sonrası yerelde de hareketlilik sürüyor.

Kocaeli teşkilatlarında istifalar üst üste geliyor. Nisan ayında Birsen Çulha, Öznur Karabudak Sevimli, Kadir Atacı, Veli Başkurt, Abdülhamit Subaşı, Nazmi Ertuğral partiden istifa ettiğini açıklamıştı. İYİ Parti İzmit Kurucu İlçe Başkanı Ufuk Turan ise partideki aktif siyaset sürecinden istifa ettiğini ilan etmişti. Mayıs ayında ise İzmit İlçe Başkanlığı görevini yürütmekte olan Ayşegül Babacan görevinden istifa ettiğini açıklarken, Gölcük İlçe Başkanlığı görevini yürüten Yusuf Oğlu ile ilçe yönetim kurulu toplu şekilde istifa etmişti.

GEBZE İLÇE BAŞKANI DA İSTİFA ETTİ

Bu istifalara son olarak İYİ Parti Gebze İlçe Başkanlığı görevini yürüten Uğur Demir eklendi. Uğur Demir, sosyal medyadan yaptığı açıklamada şu görüşlere yer verdi:

“- Yaklaşık 1 yıldır sürdürdüğüm İYİ Parti Gebze İlçe Başkanlığı görevinden işlerimin yoğunluğu nedeniyle istifa ediyorum. Beni bu göreve layık gören ve bu süreçte destekleriyle beni yalnız bırakmayan İl Başkanımız Nusret Acur’a, Milletvekilimiz Lütfü Türkkan’a ve ilçe yöneticilerimize teşekkür eder bundan sonra görev alacak arkadaşlara başarılar dilerim”