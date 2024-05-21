Kavşakta otomobiller çarpıştı: 3 yaralı

Kaza, Körfez Mahallesi Şehit Rafet Karacan Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Y.B. idaresindeki 41 BY 461 plakalı otomobil ile İ.A. yönetimindeki 34 HCN 408 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle 41 BY 461 plakalı araç savrularak yol kenarındaki ağaca çarptı. Kazayı gören vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralanan 2 sürücü ve 41 BY 461 plakalı araçta bulunan E.E.Y. isimli yolcuya ilk müdahalede bulundu. İlk müdahaleleri yapılan 3 yaralı hastaneye kaldırıldı.
Kaza sebebiyle araçlarda hasar meydana gelirken, polis olayla ilgili inceleme başlattı.
Kaynak: İHA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.