İhmal davası sonrası 21 milyon TL ceza alan doktor kendini savundu

İddialar ve edinilen bilgilere göre; İzmit'te yaşayan S.G. hamile kaldıktan sonra süreci özel bir hastane ile yürüttü. Hamileliği sırasında yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle S.G. ve eşi F.G. down sendromundan şüphelenerek doktorlarından testler talep etti. Ancak hastane ve doktorları bu testlere gerek olmadığı belirtilerek yapmadı. Doğum sonrası bebeğinin down sendromlu olduğunu öğrenen aile, doktor ve hastaneye karşı dava açtı. Tüketici Mahkemesi'nde 2016 yılından bu yana devam eden davada çiftin avukatlığını Feride Külcü yaptı.

BU DAVA ÖRNEK OLSUN

8 yıldır süren hukuk mücadelesi sonuçlandı. Mahkeme rekor sayılabilecek tazminata hükmetti. Mahkeme hastane ile doktorun toplamda 21 milyon 289 bin TL maddi tazminat ödemesine karar verdi. Ayrıca bu cezaya yasal faizler de uygulanacak. Mahkeme 200 bin TL de manevi tazminat cezası verdi. Aile gazetemize yaptığı açıklamada, “Çocuk bekleyen çiftler lütfen bu testleri ihmal etmesinler. Özel hastaneler bu konuyu çok önemsemiyor. Bizim yaşadıklarımız ortada bu dava aileler için örnek olsun istiyoruz” dedi.

DOKTOR KENDİNİ SAVUNDU

Türkiye Gazetesi’nden Ziyneti Kocabıyık’ın özel haberine göre Kocaeli’de yaşayan çiftin başvurusu sonrasında rekor tazminata çarptırılan Erkan Türköz ilk kez konuştu. Opr. Dr. Erkan Türköz, “25 yıllık kadın doğum uzmanıyım. 8 yıl önce takip ettiğim davaya konu olan gebelikte Down sendromu için test yapıldı ancak negatifti. Daha sonra aile çocuklarında hastalığın tespit edilmesi yüzünden dava açtı. Bilirkişi raporu aksi yönde karar verdiği hâlde, mahkeme manevi tazminatla birlikte bebeğin 60 yaşına kadar olan sağlık ve bakım giderlerini ödememe hükmederek 21 milyon 280 bin gibi bir rakama karar verdi. Ben bu parayı nasıl öderim? Bir üst mahkemeye taşıyoruz” dedi.

AİLELER KADIN DOĞUM UZMANI BULAMAYACAK

Davada tazminatın yasal faizleriyle birlikte ödenmesine karar verildi. Mahkemenin kararının bugüne kadar doktorlara karşı açılan ve karara bağlanan en yüksek tazminat davalarından biri olduğunu söyleyen Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği (TJOD) Başkanı Prof. Dr. Bülent Tıraş, “Kadın doğum uzmanları yeni bir hayata vesile olmaya çalışırken bir de bu davalarla uğraşmak zorunda kalıyor. “Tıbbi hata” adı altında açılan davalar yüzünden artık kimse kadın doğum uzmanlığı yapmak istemiyor. Yakında aileler doğum yaptıracak kadın doğum uzmanı bulamayacak” dedi.

Kaynak: Türkiye Gazetesi