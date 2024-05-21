Büyükşehir’in bütçesinde rekor gerçekleşme

11 GÜNDEM GÖRÜŞÜLDÜ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi mayıs ayı meclis toplantısının ikinci birleşimi Kocaeli Kongre Merkezi’nde gerçekleştirildi.11 gündem maddesinin görüşüldüğü meclise Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın başkanlık etti. 2023 Yılı Kesin Hesap Cetveli ve Hatay’a yapılacak ilkokul için iki ayrı protokolün yapılması için başkana yetki verilmesinin görüşüldüğü toplantıda Türkiye Belediyeler Birliği Meclisi üye seçimi de yapıldı.

ÇENESUYU GERİ GELDİ

Büyükşehir meclisinin mayıs ayı ilk birleşiminde Çenesuyu markası yerine başka markadan suyun getirilmesi ile ilgili Derince Belediye Başkanının talebi üzerine çenesuyu yeniden meclise getirildi. Büyükşehir’in su ihalesini alan Mila Doğal Kaynak suyu yerine Çenesuyu yeniden meclisi getirildi. Büyükşehir Belediye Başkan Tahir Büyükakın, Derince Belediye Başkanı Sertif Gökçe’nin talebini kırmayarak Çenesuyu’nu yeniden mecliste ikram edilmesini sağladı.

CHP ŞERH KOYDU

2023 Yılı Kesin Hesap Cetveli’nin görüldüğü mecliste CHP grubu adına Emine Özkar söz aldı. Özkar, mal ve hizmet alımı ile ilgili detayları görmedikleri için muhalefet şerhi koyduklarını belirtti. Büyükşehir meclisinde 2023 yılı tahmini gelir ve gider bütçesi 23 milyar lira olarak tahmin edildi. Tahmin edilen bütçede gelir 18 milyar 992 milyon 769 bin lira olarak gerçekleşti. Gelirin gerçekleşme oranı yüzde 86,33 oldu. Gider bütçesi ise 20 milyar 125 milyon 168 bin lira olarak gerçekleşti. Giderin gerçekleşme oranı ise yüzde 87,50 oldu. Bütçede sermaye giderleri yüzde 47,67, sermaye transferleri ise yüzde 5,95 ile toplam yatarım bütçesi yüzde 53,63 olarak gerçekleşti.

VERGİ VE SGK BORCU YOK

Büyükşehir Belediyesi bütçe gerçekleşmelerine bakıldığında personel giderleri bütçenin yüzde 7,29’u, SGK primleri yüzde 0,76, mal ve hizmet alımı giderleri ise yüzde 29,87 oranında oldu. Büyükşehir belediyesinin 2022 yılında yüzde 8,19 olan faiz giderleri 2023 yılında yüzde 0,53’e düşmesi dikkat çekti. Faizin bütçe üzerindeki yükü yüzde 7,6 oranında düştü. Belediye bütçesinde borca bakıldığında 2019 yılında 6 milyar 66 milyon olan borç, 2 milyar 123 milyon, 219 bin liraya düşürüldü. Büyükşehir’in SGK ve vergi dairesi borçları ise yok.

HATAY’A 12 DERSLİKLİ OKUL

Meclis’te Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’a Hatay’da okul yapılması için iki ayrı protokol yapma yetkisi verildi. Birincisi Hatay Milli Eğitim müdürlüğü ile 12 derslikli okul yapımı için ikincisi ise Kocaeli Üreten ve Yöneten Kadınlar Platformu’nun okul yapımı için topladığı 3 milyon 600 bin lirayı şartlı bağış olarak Büyükşehir’e bağışlaması için yetki verildi. Okulun büyük maliyeti Büyükşehir tarafından karşılanacak, 3 milyon 600 bin lira bağış ise okulun iç tefrişatı için katkı olarak alınacak.