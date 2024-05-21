İSU’nun gelir bütçesi yüzde 111, gider bütçesi ise yüzde 94 gerçekleşti

REKOR GERÇEKLEŞME
İSU’nun 2023 yılı Kesin Hesap Cetvelinde 3 milyar 580 milyon olarak tahmin edilen gelir bütçesi 3 milyar 969 milyon 461 bin lira olarak gerçekleşti. Gerçekleşme oranı yüzde 111. 2023 yılı tahmini gider bütçesi ise 4 milyar 430 milyon olarak tahmin edildi ve 4 milyar 157 milyon 606 bin lira olarak gerçekleşti. Gerçekleşme oranı ise yüzde 94 oldu.
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.