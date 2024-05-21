İSU’nun gelir bütçesi yüzde 111, gider bütçesi ise yüzde 94 gerçekleşti

REKOR GERÇEKLEŞME

İSU’nun 2023 yılı Kesin Hesap Cetvelinde 3 milyar 580 milyon olarak tahmin edilen gelir bütçesi 3 milyar 969 milyon 461 bin lira olarak gerçekleşti. Gerçekleşme oranı yüzde 111. 2023 yılı tahmini gider bütçesi ise 4 milyar 430 milyon olarak tahmin edildi ve 4 milyar 157 milyon 606 bin lira olarak gerçekleşti. Gerçekleşme oranı ise yüzde 94 oldu.