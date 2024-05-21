Sağlık: “Su sıkıntısı olacak bağ, bahçe sulamayın, belediyeler gri su kullansın”

FAALİYET RAPORU GÖRÜŞÜLDÜ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin iştiraki olan İSU’nun 2024 yılı birinci genel kurulunun ikinci oturumu Kocaeli Kongre Merkezi’nde gerçekleştirildi. Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’ın başkanlık ettiği genel kurulda, İSU’nun 2023 Yılı Kesin Hesap Cetveli ve faaliyet raporu görüşüldü. İSU Genel Müdürü Ali Sağlık, genel kurulda Kocaeli’de bu yıl su sıkıntısı yaşanabileceğini belirterek, büyükşehir, ilçe belediyeleri ve vatandaşlardan su kullanımı noktasında destek istedi. Sağlık, suyun alarm vermeye başladığını kaydetti.

GERÇEKLEŞME ORANI YÜKSEK

Genel Kurul’da faaliyet raporunu okuyan İSU Genel müdürü Ali Sağlık, kayıp kaçakta yüzde 25’in altına düştüklerini ve gelecek yıl yüzde 20’nin altına düşmeyi planladıklarını belirtti. 2023 yılında toplam 1870 çalışanı olduklarını söyleyen Sağlık, “İSU’nun 2023 yılı Kesin Hesap Cetveli’nde 3 milyar 580 milyon olarak tahmin edilen gelir bütçesi 3 milyar 969 milyon 461 bin lira olarak gerçekleşti. Gerçekleşme oranı yüzde 111. 2023 yılı tahmini gider bütçesi ise 4 milyar 430 milyon olarak tahmin edildi ve 4 milyar 157 milyon 606 bin lira olarak gerçekleşti. Gerçekleşme oranı ise yüzde 94 oldu.

ÖNLEMLERİMİZİ ALIYORUZ

2024 yılı tahmini bütçemiz gelir 7 milyar 115 milyon, gider 8 milyar 85 milyon olarak tahmin ettik. Bütçemizde İller Bankası’nın payı çok düşük. 2023 yılı gider bütçesine baktığımızda yüzde 21,45’i personel giderlerine harcandı, yüzde 42’si mal ve hizmet alımında, yüzde 34’ü de yatırımlara ayrıldı. Hali hazırda 260 milyon metreküp kapasitemiz bulunuyor. Geleceğe dönük projeler İhsaniye ve Avcıdere barajları, Ballıkaya Barajı, Akmeşe Barajı ve Çınarlıdere projesi ile birlikte 381 milyon metreküp sulumuz olacak. Çınarlıdere’ye arıtma tesisini bu yıl kurarak 4 milyon metreküp suyumuzu alacağız.

BELEDİYELERE VE HALKA SESLENDİ

Barajlarımızdaki doluluk oranları hızlı düşmeye başladı. Kar yağışı olmadığı için yer altı kaynaklarında verimlilik düştü. Geçen yıl baraj gölüne günlük 420 metreküp su girerken bu gün 163 bin metreküp su giriyor. Sinyali şu an almaya başladık. İlçe belediyelerinden, büyükşehir ve vatandaşlardan istediğimiz yağış olmazsa zor bir dönem olacak. Bağ bahçe, park ve bahçe sulamalarında gri su kullanılsın. Belediyelerimiz bu konuda hassasiyet gösterirse biz de onlara yardımcı oluruz. Vatandaşlar bağ bahçe, araba, halı yıkarken arıtılmış suyu kullanmasınlar. Bize bu kuraklıkta yardımcı olsunlar. Kocaeli halkının bu konuda bu yıl biraz daha duyarlı olmalarını istiyoruz.