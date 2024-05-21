Kıbrıs gazisi Bahri Tutaş son yolculuğuna uğurlandı

Vefat eden 71 yaşındaki Tutaş için Hızırbey Camisi'nde tören düzenlendi.
Tutaş'ın cenazesi öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından askeri törenle kent mezarlığına götürüldü. Cenaze, okunan duaların ardından toprağa verildi.
Törene, Tutaş'ın ailesi, Vali Birol Ekici, 55. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Mustafa Cüneyt Arıkan, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Cemalettin Akyüz, İl Emniyet Müdürü Sinan Çamuroğlu, Belediye Başkan Vekili Burak Süzülmüş katıldı.
Kaynak: AA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.