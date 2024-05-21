Kocaelispor’a yine ceza yağdı

MUTLU HOCA DA CEZA ALDI
PFDK’dan yapılan açıklamada, " Kocaelispor Kulübünün, 16.05.2024 tarihinde oynanan Ahlatcı Çorum FK-Kocaelispor Trendyol 1. Lig Play-Off müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada 5. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 65.000.-tl para cezası ile cezalandırılmasına, 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan misafir tribün a1 blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine, aynı müsabakada kocaelispor kulübü antrenörü Mutlu Dervişoğlu’nun, müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ve 19.500.-tl para cezası ile cezalandırılmasına karar verildi” denildi.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
Cantuğrul - Sezon biter bizim cezalar devam eder
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.