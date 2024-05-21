İstihdam birimi herkes için iş bulmaya çalışıyor

Bu kapsamda ISS Proser Koruma ve Güvenlik Hizmetleri A.Ş. firması ile yapılan ortak çalışmalar sonucu İstihdam Birimine müracaat eden özel güvenlik personeli, taşıma personeli, atık toplama personeli, temizlik ve oda destek personeli, garson, çamaşırhane personeli, aşçı, aşçı yardımcısı ve bulaşıkhane personelinden oluşan 568 kişinin firma ile görüşmesi sağlandı. Firmanın uygun gördüğü adaylar istihdam edilmek üzere Kocaeli Şehir Hastanesi’ne davet edildi.
Kaynak: Haber Merkezi
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.