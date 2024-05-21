Sapanca'da bir süre önce açılan teleferik mühürlendi

Sapanca ilçesinde 2018’de yapımına başlanan, 2 istasyonlu, 36 kabinli teleferik hattı, 2023 yılının Haziran ayında vatandaşın hizmetine açıldı. Özel bir firma tarafından işletilen, bir buçuk kilometre uzunluğundaki teleferik hattı, iş yeri açma ve çalıştırma ruhsatına sahip olmadığı, otopark ve yeşil alanın tamamlanmaması gerekçesiyle Sapanca Belediyesi tarafından mühürlendi.
“İşletmenin faaliyetlerine geçici süre ile son verilmiş ve teleferik işletmesi mühürlenmiştir”
Konuya ilişkin olarak Sapanca Belediyesi’nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Hasanpaşa Mahallemizde bulunan teleferik işletmesiyle ilgili yaptığımız incelemeler neticesinde, işletmenin iş yeri açma ve çalıştırma ruhsatına sahip olmadığını tespit ettik. Yapılan sözleşme gereği taahhüt edilen alan ve hizmetlerin tamamlanmaması (otopark ve yeşil alanlar) nedeniyle ruhsatın alınamadığı anlaşılmıştır. Bu sebeple, işletmenin faaliyetlerine geçici süre ile son verilmiş ve teleferik işletmesi mühürlenmiştir. Beklentimiz, herhangi bir güvenlik ve hukuk sorunu olmaksızın, tüm şartların bir an önce yerine getirilerek teleferiğin Sapanca halkına ve turizmine yeniden kazandırılmasıdır. Bu süreçte halkımızın güvenliği ve huzuru önceliğimizdir. Gerekli çalışmaların tamamlanması için ilgili birimlerle iş birliği içinde olacağız ve süreci yakından takip edeceğiz" ifadelerine yer verildi.
Kaynak: BÜLTEN
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.