İl Su Kurulu toplandı

Valilik Karamürsel Alp Toplantı Salonunda düzenlenen İl Su Kurulu Vali Yardımcısı Ali Ada başkanlık etti.
PEK ÇOK KONU ELE ALINDI
Tarım ve Orman Bakanlığı Su Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı Satuk Buğra Fındık, Tarım ve Orman Bakanlığı Su Yönetimi Genel Müdürlüğü Mühendisleri Erdoğan Aytekin ve Cem Şahar, Devlet Su İşleri Kocaeli Şube Müdürü Doğan Kahraman, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İSU Plan Proje Daire Başkanı Semih Turan, ile ilgili kurum yetkilileri de toplantıda hazır bulundu.
İl Su Kurulu toplantısında yerüstü ve yeraltı su durumu, havza yönetim planları ve tedbirleri, arıtma tesisleri ile ileri arıtma tesislerinin güncel durumu, günlük geri kazanım su miktarları, ilimiz genelinde bulunan dere yatakları ve ıslah çalışmaları gibi çeşitli konulardan, uygulanan denetim ve idari yaptırımlara kadar birçok konuya değinildi.
Kaynak: Haber Merkezi
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.