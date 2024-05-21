KOSGEB Başkanı GTO Meclisi’nde

GTO Yönetim Kurulu Başkanı Abdurrahman Aslantaş, konuşmasının başında Gebze Ticaret Odası Kurucu Başkanı İbrahim Başaran’ın vefatı sebebiyle duyduğu üzüntüyü dile getirdi. Oda çalışmalarından bahseden Aslantaş,
KOSGEB Başkanı İbrahimcioğlu’nu ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Aslantaş, İklimlendirme Sanayi İhracatçıları Birliği tarafından meclis üyesi Tuna Coşkun’un firması Coşkun Arıtma’nın 2022-2023 yıllarında yaptığı ihracat ile ödüle layık görülmesinden de gurur duyduğunu anlattı.
GTO’da İhracat Destek Ofisi’nin ve aynı zamanda tekrar hizmete açılacak olan KOSGEB Temsilciliği’nin faaliyete geçtiğinin müjdesinin verildiği meclis toplantısı, Ahmet Serdar İbrahimcioğlu KOSGEB desteklerini üyelere aktardığı konuşmasıyla son buldu.
Kaynak: Haber Merkezi
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.