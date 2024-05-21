Saadet Partisi (SP) Kocaeli İl Başkanı Zafer Mutlu ve il yönetim kurulu üyeleri, 2024 Yerel Seçimleri sonucu ikinci kez Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Tahir Büyükakın’ı kutlamaya gitti. Büyükşehir Belediyesi’ndeki başkanlık makamında gerçekleşen ziyarette SP İl Yönetimi, Tahir Büyükakın’a yeni döneminin hayırlı uğurlu olması temenni etti ve kendisine başarılar diledi. SP Kocaeli İl Başkanlığı’nın resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada misafirperverliği ve hoş sohbeti sebebiyle Tahir Büyükakın’a teşekkür edildi.
Saadet Partisi yönetimi, Büyükakın’ı ziyarete gitti
Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanlığına yeniden seçilen Doç. Dr. Tahir Büyükakın’ı Saadet Partisi Kocaeli İl Yönetimi ziyaret etti.
21 May 2024 - 16:51 Kocaeli/ İzmit- Siyaset --- Okunma Yazdır
Mahreç Muhammet Emin Can
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.