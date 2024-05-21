Saadet Partisi yönetimi, Büyükakın’ı ziyarete gitti

Saadet Partisi (SP) Kocaeli İl Başkanı Zafer Mutlu ve il yönetim kurulu üyeleri, 2024 Yerel Seçimleri sonucu ikinci kez Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Tahir Büyükakın’ı kutlamaya gitti. Büyükşehir Belediyesi’ndeki başkanlık makamında gerçekleşen ziyarette SP İl Yönetimi, Tahir Büyükakın’a yeni döneminin hayırlı uğurlu olması temenni etti ve kendisine başarılar diledi. SP Kocaeli İl Başkanlığı’nın resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada misafirperverliği ve hoş sohbeti sebebiyle Tahir Büyükakın’a teşekkür edildi.