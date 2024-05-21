Büyükakın’dan Gençtürk’e tepki: Hadsiz ithamlarda bulunmayın

Faaliyet raporu değerlendirmesi sonrasında CHP Meclis üyesi Nazım Gençtürk’ün raporun basımı ile ilgili “Ben bu kitabın kime nasıl basıldığını sorsam cevap alamayacağım. Çünkü rüşvet ve hırsızlığın belgesi olmaz” dedi. Bu sözlerin üzerine tepki gösteren Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, “Bir avukat olarak bu söylemlerinizi kınıyorum. Hadsiz ithamlarda bulunmayın. Böyle bir hadsizlik yok. Lütfen üslubunuza dikkat edin. Siz rüşvet ve hırsızlık konusunda ithamda bulundunuz” dedi.