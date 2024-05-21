Faaliyet raporu değerlendirmesi sonrasında CHP Meclis üyesi Nazım Gençtürk’ün raporun basımı ile ilgili “Ben bu kitabın kime nasıl basıldığını sorsam cevap alamayacağım. Çünkü rüşvet ve hırsızlığın belgesi olmaz” dedi. Bu sözlerin üzerine tepki gösteren Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, “Bir avukat olarak bu söylemlerinizi kınıyorum. Hadsiz ithamlarda bulunmayın. Böyle bir hadsizlik yok. Lütfen üslubunuza dikkat edin. Siz rüşvet ve hırsızlık konusunda ithamda bulundunuz” dedi.
- Siyaset
Büyükakın’dan Gençtürk’e tepki: Hadsiz ithamlarda bulunmayın
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin iştiraki olan İSU’nun 2024 yılı birinci genel kurulunun ikinci oturumu Kocaeli Kongre Merkezi’nde gerçekleştirildi. Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’ın başkanlık ettiği genel kurulda, İSU’nun 2023 Yılı Kesin Hesap Cetveli ve faaliyet raporu görüşüldü.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
Mm - herkesi kendileri gibi zannediyor... oğlum önce sen batırdığınız izmit belediyesine bir bak...
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.