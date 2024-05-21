Alpay Çakırcı, Zafer Partisi Derince İlçe Başkanı oldu

Zafer Partisi Kocaeli İl Başkanı Ender Oğuz, geride kalan hafta Emniyet Teşkilatı Vazife Malulü ve Şehit Aileleri Vakfı (EMŞAV) Kocaeli önceki dönem İl Başkanı Alpay Çakırcı’nın partiye katıldığını açıklamıştı. Elektrik Mühendisi olan Çakırcı, partiye katılmasının üzerinden kısa sürede geçse de Zafer Partisi Derince İlçe Başkanı olarak atandı. İl Başkanı Ender Oğuz atamayı sosyal medya hesabından “Tartışmasız Türk milliyetçisi olan Alpay Çakırcı Derince İlçe Başkanımız olarak atanmıştır. Kendisine, partimize ve de kentimize hayırlı olmasını diliyorum. Kocaeli, Zafer’e yürüyecek” ifadelerini kullanarak duyurdu.