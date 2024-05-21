Büyükakın: Asbestli boru ile ilgili şeffaf olan tek belediyeyiz

FAALİYET RAPORU GÖRÜŞÜLDÜ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin iştiraki olan İSU’nun 2024 yılı birinci genel kurulunun ikinci oturumu Kocaeli Kongre Merkezi’nde gerçekleştirildi. Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’ın başkanlık ettiği genel kurulda, İSU’nun 2023 Yılı Kesin Hesap Cetveli ve faaliyet raporu görüşüldü. İSU Genel Müdürü Ali Sağlık, genel kurulda Kocaeli’de bu yıl su sıkıntısı yaşanabileceğini belirterek, büyükşehir, ilçe belediyeleri ve vatandaşlardan su kullanımı noktasında destek istedi. Sağlık, suyun alarm vermeye başladığını kaydetti.

GERÇEKLEŞME ORANI YÜKSEK

Genel Kurul’da faaliyet raporunu okuyan İSU Genel müdürü Ali Sağlık, kayıp kaçakta yüzde 25’in altına düştüklerini ve gelecek yıl yüzde 20’nin altına düşmeyi planladıklarını belirtti. 2023 yılında toplam 1870 çalışanı olduklarını söyleyen Sağlık, “İSU’nun 2023 yılı Kesin Hesap Cetveli’nde 3 milyar 580 milyon olarak tahmin edilen gelir bütçesi 3 milyar 969 milyon 461 bin lira olarak gerçekleşti. Gerçekleşme oranı yüzde 111. 2023 yılı tahmini gider bütçesi ise 4 milyar 430 milyon olarak tahmin edildi ve 4 milyar 157 milyon 606 bin lira olarak gerçekleşti. Gerçekleşme oranı ise yüzde 94 oldu.

ÖNLEMLERİMİZİ ALIYORUZ

2024 yılı tahmini bütçemiz gelir 7 milyar 115 milyon, gider 8 milyar 85 milyon olarak tahmin ettik. Bütçemizde İller Bankası’nın payı çok düşük. 2023 yılı gider bütçesine baktığımızda yüzde 21,45’i personel giderlerine harcandı, yüzde 42’si mal ve hizmet alımında, yüzde 34’ü de yatırımlara ayrıldı. Hali hazırda 260 milyon metreküp kapasitemiz bulunuyor. Geleceğe dönük projeler İhsaniye ve Avcıdere barajları, Ballıkaya Barajı, Akmeşe Barajı ve Çınarlıdere projesi ile birlikte 381 milyon metreküp sulumuz olacak. Çınarlıdere’ye arıtma tesisini bu yıl kurarak 4 milyon metreküp suyumuzu alacağız.

BELEDİYELERE VE HALKA SESLENDİ

Barajlarımızdaki doluluk oranları hızlı düşmeye başladı. Kar yağışı olmadığı için yer altı kaynaklarında verimlilik düştü. Geçen yıl baraj gölüne günlük 420 metreküp su girerken bu gün 163 bin metreküp su giriyor. Sinyali şu an almaya başladık. İlçe belediyelerinden, büyükşehir ve vatandaşlardan istediğimiz yağış olmazsa zor bir dönem olacak. Bağ bahçe, park ve bahçe sulamalarında gri su kullanılsın. Belediyelerimiz bu konuda hassasiyet gösterirse biz de onlara yardımcı oluruz. Vatandaşlar bağ bahçe, araba, halı yıkarken arıtılmış suyu kullanmasınlar. Bize bu kuraklıkta yardımcı olsunlar. Kocaeli halkının bu konuda bu yıl biraz daha duyarlı olmalarını istiyoruz” dedi.

HADSİZ İTHAMLARDA BULUNMAYIN

Faaliyet raporu değerlendirmesi sorasında CHP Meclis üyesi Nazım Gençtürk’ün raporun basımı ile ilgili “Ben bu kitabın kime nasıl basıldığını sorsam cevap alamayacağım. Çünkü Rüşvet ve hırsızlığın belgesi olmaz” dedi. Bu sözlerin üzerine tepki gösteren Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, “Bur avukat olarak bu söylemlerinizi kınıyorum. Hadsiz ithamlarda bulunmayın. Böyle bir hadsizlik yok. Lütfen üslubunuza dikkat edin. Siz rüşvet ve hırsızlık konusunda ithamda bulundunuz” dedi.

CHP ELEŞTİRDİ

Kocaeli’de 200 kilometre geçen asbestli boru olduğunu ifade eden CHP Meclis üyesi Nazım Gençtürk, asbestli boruların değiştirilmesi gerektiğine dikkat çekti. İlçe ilçe yapılan planlamaları ve yapılan çalışmalara değinen Gençtürk, liyakatsiz bir yönetime rağmen 767 milyon kar edilmesinin vatandaşa daha ucuza su verilebilirliği gösterdiğini kaydetti. İçme suyunun vatandaşlara ucuz verilmesi ile ilgili kaynakların olduğunu belitten CHP Meclis üyesi Mehmet Ümit Küçükkaya, Yuvacık Barajı’nın koruma alanlarına çok fazla tesis yapıldığını ve bu tesislerin denetlenip denetlenmediğini söyledi. Körfez’de yaşanan su baskınlarını fotoğraflarla gösteren CHP Meclis üyesi Erhan Uygun, Körfez’in İSU’dan memnun olmadığını belirtti.

TARİFELER OY BİRLİĞİ İLE KARARA BAĞLANDI

Konuşmaların ardından konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, “Bu kadar büyük bir emek varken sizden arkadaşlarımıza bir teşekkür etmenizi bekliyordum. İtham olmadığı sürece hiç kimsenin sözünü kesmedim. İspatsız olarak konuşuyorsunuz, insanların aklında zan oluşturacak bir dil kullanıyorsunuz. Sizi ispata davet ediyorum. Tarifeler konusunda eleştiriler oldu. Bu tarifelerle ilgili kararlar daha önce oy birliği ile alındı. Tarife konusu sürekli eleştiriliyor. 30 büyükşehir arasında biz 17’inci sıradayız. Sayıştayın kararlarına göre biz karar aldık. Maliyetin altında su verirsek zimmet çıkacağı için meclis toplanıp karar verdi. Yükü sanayinin üzerine vererek hane suyunu az tuttuk. Daha sonra enflasyon farklarının yansıtılmasını durduralım kararı aldık.

HOROZ DÖVÜŞÜ YAPMAYIN

Konutta TÜFE’nin kaldırılması 502 milyon lira kuruma maliyeti oldu. Abonelerin kazanımı ise 614 milyon lira. Asbestli boru ile ilgili tartışmada geçtiğimiz yıl diğer belediyelerle karşılaştırma yapılmasını istedim. Ama diğer belediyelerde bunu bulamadık. Biz şeffaf olarak bunu yayınlıyoruz. Sizin yönettiğiniz belediyelerde ne kadar onu getirin karşılaştıralım. Ben suyu musluktan içiyorum. Bu konuda da sıkıntı yok. Su baskınlarında biz kusursuzuz demiyoruz elbette kusurumuz var. Ama bunu söylerken Ankara’daki yüzen arabaları da gözünüzün önüne getirin. Biz bunlara girmiyoruz. Horoz dövüşüne gerek yok. Eleştirin ama lütfen itham etmeyin. İSU en profesyonel yönetilen su kanal şirketidir” dedi.